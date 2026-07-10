Η Lenovo παίζει μουντιαλική μπάλα στο The Mall Athens

Στον τρίτο όροφο του εμπορικού κέντρου The Mall Athens στο Μαρούσι, το Lenovo Official Store υποδέχεται τον επισκέπτη σαν τον απόλυτο τεχνολογικό προορισμό της πόλης. Ο μοντέρνος, φωτεινός χώρος είναι σχεδιασμένος ώστε να αναδεικνύει την πλήρη γκάμα προϊόντων του Νο1 κατασκευαστή ηλεκτρονικών υπολογιστών στον κόσμο, προσφέροντας hands on πρόσβαση σε laptops, desktops, tablets,κινητά τηλέφωνα Motorola και accessories με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού. Φέτος, όμως, το κατάστημα έχει αποκτήσει και έναν ξεκάθαρα γιορτινό, αθλητικό χαρακτήρα, χάρη στη συνεργασία της Lenovo με τη FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.



Lenovo x FIFA World Cup 2026: Smarter Football Experience

Η Lenovo είναι ο επίσημος συνεργάτης τεχνολογίας του FIFA World Cup 2026, αναλαμβάνοντας να φέρει πιο έξυπνες, AI powered εμπειρίες σε διοργανωτές, ομάδες και φιλάθλους. Από τις έξυπνες λειτουργίες τουρνουά και τα real time analytics με Τεχνητή Νοημοσύνη, μέχρι τις καθηλωτικές τηλεοπτικές μεταδόσεις και τις πιο εξελιγμένες εμπειρίες για τους fans, η τεχνολογία της Lenovo βρίσκεται πίσω από κάθε μεγάλο παιχνίδι. Στο Lenovo Official Store, αυτή η συνεργασία αποτυπώνεται με ειδική σήμανση στη βιτρίνα, ειδικό υλικό για το World Cup και τη δημιουργία μιας ειδικής «γωνίας» Lenovo World Cup που μεταφέρει όλο το «μουντιαλικό» vibe στον φυσικό χώρο του καταστήματος. Και για να γίνει ακόμη πιο ποδοσφαιρικό το κλίμα, με κάθε αγορά οποιουδήποτε Lenovo laptop ή desktop μέχρι τις 19/7, ο πελάτης αποκτά δωρεάν την επίσημη συλλεκτική μπάλα FIFA World Cup 2026.



ThinkPad X9 15 G1 Aura Edition FIFA 2026: Συλλεκτικό εργαλείο δουλειάς

Στο επίκεντρο της εμπειρίας βρίσκεται το ThinkPad X9 15 G1 Aura Edition FIFA 2026, μια συλλεκτική έκδοση με το επίσημο logo του Παγκόσμιου Κυπέλλου χαραγμένο στο καπάκι της οθόνης. Πρόκειται για ένα premium laptop που απευθύνεται σε managers, επαγγελματίες και fans που θέλουν κάτι πραγματικά μοναδικό και περιορισμένης κυκλοφορίας, συνδυάζοντας τον επαγγελματικό χαρακτήρα του ThinkPad με το prestige μιας διεθνούς διοργάνωσης. Η εμφάνιση, οι λεπτομέρειες του φινιρίσματος και η ταυτότητα της FIFA πάνω στη συσκευή μετατρέπουν τον υπολογιστή σε κάτι μοναδικό, ιδανικό για meetings, ταξίδια και επαγγελματικές παρουσιάσεις, ενώ παράλληλα δηλώνει ξεκάθαρα την αγάπη του χρήστη για το ποδόσφαιρο.



Ultra φορητός σχεδιασμός και καθηλωτική οθόνη αφής OLED

Το ThinkPad X9 15 G1 Aura Edition ζυγίζει μόλις 1,4 κιλό και διαθέτει premium αλουμινένιο σασί, ώστε να μεταφέρεται εύκολα σε κάθε επαγγελματικό ή προσωπικό προορισμό. Είτε ο χρήστης βρίσκεται στο γραφείο, σε επαγγελματικό ταξίδι, σε καφετέρια ή στο lounge ενός αεροδρομίου, το laptop τον ακολουθεί παντού χωρίς να τον κουράζει, επιτρέποντάς του να δουλέψει αλλά και να παρακολουθήσει χωρίς διακοπές τη δράση του Μουντιάλ. Την εικόνα ολοκληρώνει η εντυπωσιακή οθόνη αφής OLED 15,3 ιντσών με ανάλυση 2.8K, που προσφέρει «βαθύ» μαύρο, κορυφαία αντίθεση και ζωντανά χρώματα, κάνοντας τόσο την παρουσίαση projects όσο και τα highlights των αγώνων να φέρνουν σε… κινηματογραφική εμπειρία.



Copilot+ PC και παραγωγικότητα με τη βοήθεια της AI

Πέρα από το design και τη συλλεκτική ταυτότητα FIFA, το ThinkPad X9 15 G1 Aura Edition λειτουργεί ως ένα πανίσχυρο Copilot+ PC, έτοιμο να αξιοποιήσει προηγμένες δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι smart λειτουργίες του συστήματος αυτοματοποιούν εργασίες, επιταχύνουν το multitasking και βελτιώνουν την καθημερινή επαγγελματική ροή, έτσι ώστε ο χρήστης να κερδίζει χρόνο και να επικεντρώνεται σε ό,τι έχει πραγματικά σημασία. Η σύνδεση με την ευρύτερη στρατηγική Lenovo x FIFA αναδεικνύει πώς η ίδια φιλοσοφία παραγωγικότητας με επίκεντρο το ΑΙ εφαρμόζεται τόσο σε επίπεδο του μεγάλου διεθνούς τουρνουά όσο και στον προσωπικό ψηφιακό χώρο εργασίας ενός επαγγελματία.



Το Lenovo World Cup Corner και το δώρο της επίσημης μπάλας

Μέσα στο Lenovo Official Store έχει δημιουργηθεί ένα ειδικό Lenovo World Cup Corner. Εκεί ο επισκέπτης μπορεί να δει από κοντά το ThinkPad FIFA Edition, να νιώσει το γιορτινό, αθλητικό στυλ του FIFA World Cup 2026 και να ενημερωθεί για την προωθητική ενέργεια που «τρέχει» στο κατάστημα. Γιατί με την αγορά οποιουδήποτε Lenovo laptop ή desktop μέχρι τις 19/7, ο πελάτης αποκτά δωρεάν την επίσημη συλλεκτική μπάλα FIFA World Cup 2026, ένα δώρο που συμπληρώνει ιδανικά την εμπειρία ενός smart και ποδοσφαιρικού setup για δουλειά, διασκέδαση και κάθε στιγμή της διοργάνωσης.