Lenovo: No1 και πάλι, με κυριαρχία σε όλες τις κατηγορίες

Η Lenovo ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα της IDC για το Οικονομικό Έτος 25/26, κατέκτησε για άλλη μία φορά την πρώτη θέση στην αγορά υπολογιστών και consumer tablet σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ κατέγραψε εντυπωσιακό μερίδιο ρεκόρ σε Large Enterprise & Public Sector για το Q4 (Ιανουάριος – Μάρτιος 2026).



Αναλυτικά, η Lenovo:

• Κατέκτησε την πρώτη θέση σε Total PC Units με μερίδιο 26.3%

• Παρέμεινε στην πρώτη θέση σε Consumer PC Units με μερίδιο 24.7% και σε Notebook Units με μερίδιο 28.1% για τέταρτη χρονιά.

• Διατήρησε την πρώτη θέση σε Consumer Tablets Units, με μερίδιο 29,6% για δεύτερη χρονιά.

• Πέτυχε την πρώτη θέση και στα Commercial Notebooks, στην αγορά των SMB, με μερίδιο 29.8%



Τέλος, το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα της χρονιάς αναφέρεται στα αποτελέσματα του Large Enterprise & Public Sector για το 4 τρίμηνο του Οικονομικού έτους 25/26, όπου κατέγραψε ιστορικό υψηλό μερίδιο 45.9%. Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει από πωλήσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και από στον δημόσιο τομέα, που σημείωσαν μερίδιο αγοράς 45,5% & 46,6% αντίστοιχα.



Με αφορμή την ανακοίνωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, κ. Παναγιώτης Μακρυνιώτης, δήλωσε: «Η διατήρηση της κορυφαίας θέσης της Lenovo επιβεβαιώνει ότι η συνέπεια στην στρατηγική μας αποδίδει έμπρακτα. Συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά στην καινοτομία και στην ποιότητα, δημιουργώντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Τα εξαιρετικά αυτά αποτελέσματα αποτελούν απόδειξη της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι συνεργάτες και οι πελάτες μας. Τους ευχαριστούμε θερμά, όπως και την ομάδα της Lenovo, που με πάθος και αφοσίωση οδηγεί την επόμενη ημέρα της τεχνολογίας στη εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.»