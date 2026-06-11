H SYM στην κορυφή, των πωλήσεων

Οι ταξινομήσεις Μαΐου 2026 επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική παρουσία των brands της Γκοργκόλης Α.Ε. στην ελληνική αγορά δικύκλου.

SYM

Η SYM, ένα brand που έχει συνδέσει το όνομά του με την κατηγορία των scooters και διατηρεί την πρωτιά στις ταξινομήσεις της κατηγορίας στην Ελλάδα για 14 συνεχόμενα χρόνια, κατέκτησε τον Μάιο του 2026 την πρώτη θέση και στη γενική κατάταξη ταξινομήσεων δικύκλων. Η διάκριση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς αφορά το σύνολο της αγοράς δικύκλου, αναδεικνύοντας την ευρεία αποδοχή της μάρκας από το ελληνικό κοινό.

Παράλληλα, η παρουσία της εταιρείας αποτυπώνεται και σε επίπεδο μοντέλων. Από τα πέντε δημοφιλέστερα δίκυκλα του πίνακα ταξινομήσεων του Μαΐου, τα τρία φέρουν το λογότυπο της SYM:

• SYMPHONY ST 200 με 296 ταξινομήσεις στη 2η θέση

• SYMPHONY ST 125 με 248 ταξινομήσεις στην 4η θέση

• SYMPHONY SR 125 με 229 ταξινομήσεις στην 5η θέση

ZONTES

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή παραμένει και η πορεία του ZONTES G368, το οποίο για 3ο συνεχόμενο μήνα αναδεικνύεται το μοντέλο με τις περισσότερες ταξινομήσεις στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

• Το G368 διατηρεί σημαντική διαφορά από το δεύτερο μοντέλο της κατάταξης.

• Οι ταξινομήσεις του είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με τον άμεσο ανταγωνιστή του.

DAYTONA

Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία της DAYTONA, η οποία συνεχίζει να κυριαρχεί στην κατηγορία των παπιών. Έχοντας καθιερωθεί ως το brand με τις περισσότερες ταξινομήσεις στην κατηγορία τα τελευταία 9 συνεχόμενα χρόνια, διατηρεί την 1η θέση και κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπιστοσύνη του αγοραστικού κοινού. Πρώτο παπί σε ταξινομήσεις τον Μάιο, το αειθαλές DY 125RS με 105 ταξινομήσεις.