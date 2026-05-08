H «Ξυλεμπορία» αναχρηματοδοτεί τον δανεισμό της μέσω της Crediabank

Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιάρθρωσης του ισολογισμού της και ενίσχυσης της αναπτυξιακής της δυναμικής, προχώρησε σε συμφωνία με την CrediaBank για την αναχρηματοδότηση σημαντικού μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της.

Η συμφωνία προβλέπει:

Την χορήγηση ομολογιακού δανείου για την αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας , οδηγώντας σε βελτίωση της διάρθρωσης του δανεισμού.

Τη μείωση του περιθωρίου επιτοκίου δανεισμού η οποία αναμένεται να επιφέρει ουσιαστική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Την παροχή νέων γραμμών χρηματοδότησης Κεφαλαίων Κίνησης και Εγγυητικών Επιστολών, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διαθέσιμη ρευστότητα της Εταιρίας για την υποστήριξη της λειτουργικής της ανάπτυξης μέσω ανάληψης και εκτέλεσης έργων μεγάλης κλίμακας.

Η εν λόγω συμφωνία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ενεργειών που υλοποιεί η Εταιρία και περιλαμβάνει:

τη σταδιακή μείωση του καθαρού δανεισμού μέσω αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων (όπως ήδη ανακοινωθείσες συναλλαγές),

την ενίσχυση του κύκλου εργασιών μέσω ανάληψης μεγάλων έργων, και

τον εξορθολογισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας και των λειτουργικών δαπανών.

Εκτιμάται ότι η συμφωνία με την CrediaBank αποτελεί κομβικό βήμα για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς μειώνει το κόστος δανεισμού, ενισχύει τη ρευστότητα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA).

Οι ανωτέρω ενέργειες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό ενίσχυσης της κεφαλαιακής διάρθρωσης και της αναπτυξιακής προοπτικής της Εταιρίας, ο οποίος εξελίσσεται σταδιακά και θα υλοποιηθεί μέσω συνδυασμού επιχειρησιακών και χρηματοοικονομικών πρωτοβουλιών.