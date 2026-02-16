Η Airbnb δοκιμάζει αναζητήσεις καταλυμάτων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Η Airbnb επιταχύνει την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στον πυρήνα της πλατφόρμας, δοκιμάζοντας ήδη έναν μηχανισμό εξελιγμένης αναζήτησης μέσω της σε ένα μικρό ποσοστό χρηστών, με στόχο να αλλάξει τρόπο στο πώς οι ταξιδιώτες και ιδιοκτήτες θα αλληλεπιδρούν με τα διάφορα εργαλεία.



Τι είναι αυτή η εμπειρία αναζήτησης με AI

Η Airbnb ανακοίνωσε ότι «χτίζει» μια εμπειρία τεχνητής νοημοσύνης που προορίζεται στο να βοηθάει τόσο τους επισκέπτες στο να κλείνουν ταξίδια, όσο και τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων στη διαχείριση της ιδιοκτησίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, ένα βασικό στοιχείο είναι ένα «AI powered search tool», που βρίσκεται ήδη σε διαδικασία διάθεσης σε ένα μικρό ποσοστό χρηστών.

Ο νέος αυτός εξελιγμένος μηχανισμός αναζήτησης θα επιτρέπει στους επισκέπτες να περιγράφουν με απλά λόγια τι ψάχνουν (π.χ. «ένα ήσυχο δωμάτιο στο κέντρο της Αθήνας για 3 νύχτες») και να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το κατάλυμα και την τοποθεσία (π.χ. πόσο απέχει από γνωστά σημεία, αν υπάρχει παρκινγκ, πόσο θόρυβο φέρνει ο δρόμος) χωρίς να ανοίγουν ξεχωριστά τη σελίδα ή το chat. Η εταιρεία προσθέτει ότι η αναζήτηση αυτή θα εξελιχθεί σε μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, που θα επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού – από την αρχική αναζήτηση μέχρι και την επισκόπηση της παραμονής.



Η Airbnb δουλεύει ήδη με AI

Το βήμα αυτό είναι απλώς το επόμενο στην πιο ευρεία στρατηγική της Airbnb να χρησιμοποιήσει AI σε πολλαπλά επίπεδα. Πέρσι η εταιρεία δημοσίευσε ήδη ένα AI chatbot για την εξυπηρέτηση των πελατών, που είναι διαθέσιμο μέχρι στιγμής μόνο στη Βόρεια Αμερική. Αυτό το chatbot διαχειρίζεται ήδη το ένα τρίτο των αιτημάτων των χρηστών που εμφανίζονται στο πλατφόρμα, χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση.



Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον των ταξιδιών

Η προσπάθεια της Airbnb να γίνει «AI native» είναι ενδεικτική της γενικότερης τάσης στα travel tech. Οι πλατφόρμες θέλουν πλέον απλά να είναι κάτι παραπάνω από σημεία αγοράς και πώλησης, δηλαδή να γίνουν προσωποποιημένοι βοηθοί στο ταξίδι και να καταλαβαίνουν τη γλώσσα του ταξιδιώτη. Το AI δεν χρησιμοποιείται πλέον μόνο για τα chatbots ή τους αυτοματισμούς, αλλά για να αλλάξει την γενικότερη αλληλεπίδραση του χρήστη με την πλατφόρμα.



Για τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων, μια εμπειρία ενισχυμένη από την μπορεί να φέρει προτάσεις βελτιστοποίησης των αγγελιών βάσει αναλύσεων και αιτημάτων/ερωτημάτων των πελατών και αυτοματοποιημένες απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα, ή ανάλυση των trends που επηρεάζουν την τιμολογιακή πολιτική.

Για τους ταξιδιώτες, η αλλαγή φαντάζει σαν ένα βήμα προς έναν πιο φιλικό ταξιδιωτικό οδηγό, όπου κάθε αναζήτηση θα μοιάζει με συνομιλία με έναν πολύ πληροφορημένο πράκτορα, που έχει πρόσβαση σε όλες τις αγγελίες, τις προηγούμενές κρατήσεις και το γενικότερο προφίλ τους.