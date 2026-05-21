Το Airbnb επεκτείνεται σε κρατήσεις για ξενοδοχεία ή και delivery φαγητού

Η Airbnb προχώρησε σε μια από τις πιο σημαντικές στρατηγικές επεκτάσεις στην 18χρονη ιστορία της, ανακοινώνοντας την προσθήκη κρατήσεων boutique ξενοδοχείων, ενοικίασης αυτοκινήτων και παράδοσης προμηθειών τροφίμων στην εφαρμογή της. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη μεταμόρφωση της εταιρείας από πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων σε ολοκληρωμένο marketplace ταξιδιωτικών υπηρεσιών, με στόχο να γίνει το «one-stop shop» για όλους τους ταξιδιώτες.



Boutique ξενοδοχεία σε 20 πόλεις παγκοσμίως

Η Airbnb προσθέτει πλέον boutique και ανεξάρτητα ξενοδοχεία σε 20 πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Λονδίνο, η Ρώμη και η Σιγκαπούρη. Αν και η εταιρεία ήδη κατέχει το HotelTonight, την εφαρμογή κρατήσεων ξενοδοχείων με εκπτώσεις, αυτή η επέκταση φέρνει πιο παραδοσιακές επιλογές διαμονής απευθείας στην κύρια εφαρμογή του Airbnb.

Ο CEO της Airbnb επεσήμανε ότι τα boutique και ανεξάρτητα ξενοδοχεία αποτελούν το 60% των δωματίων ξενοδοχείων παγκοσμίως, ενώ τόνισε ότι οι ιδιοκτήτες αυτών των ξενοδοχείων «θέλουν έναν σύμμαχο, θέλουν μια πλατφόρμα σχεδιασμένη ειδικά για αυτούς, ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν με τις αλυσίδες». Οι κρατήσεις σε ορισμένα ξενοδοχεία θα συνοδεύονται από εκπτώσεις και επιστροφές έως και 15% για χρήση σε μελλοντικά ταξίδια.



Προμήθειες τροφίμων, μεταφορές και αποσκευές

Η εφαρμογή ενσωματώνει πλέον παράδοση προμηθειών τροφίμων μέσω Instacart σε περισσότερες από 25 πόλεις των ΗΠΑ, επιτρέποντας στους ταξιδιώτες να παραγγείλουν τρόφιμα στο Airbnb τους, ακόμη και πριν από την προγραμματισμένη άφιξή τους. Για την προώθηση της νέας υπηρεσίας, η Airbnb προσφέρει δωρεάν παράδοση και 10 δολάρια έκπτωση σε παραγγελίες που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συγχρόνως, η πλατφόρμα προσφέρει μεταφορές από αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς μέσω συνεργασίας με την Welcome Pickups σε περισσότερες από 160 πόλεις παγκοσμίως, με δυνατότητα παρακολούθησης πτήσεων και συνάντησης σε συγκεκριμένα σημεία του δρόμου. Η υπηρεσία αποθήκευσης αποσκευών μέσω της Bounce διατίθεται πλέον σε περισσότερες από 15.000 τοποθεσίες παγκοσμίως, επιτρέποντας στους ταξιδιώτες να αποθηκεύσουν τσάντες και βαλίτσες πριν το check-in ή μετά το check-out.



Ενοικίαση αυτοκινήτων και AI εργαλεία

Αργότερα το καλοκαίρι του 2026, η Airbnb θα προσφέρει και ενοικίαση αυτοκινήτων μέσω της εφαρμογής της, αν και δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τους συνεργάτες της. Παράλληλα, η εφαρμογή ενσωματώνει νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου ενός εικονικού βοηθού υποστήριξης σε 11 γλώσσες, εργαλεία σύγκρισης καταχωρήσεων και συνοπτικές αξιολογήσεις. Η επέκταση αυτή αποτελεί απάντηση της Airbnb σε αυστηρούς νόμους που αφορούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε σημαντικές αγορές.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Ισπανία επέβαλε πρόστιμο ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία για περισσότερες από 65.000 «μη συμβατές με την νομοθεσία» καταχωρήσεις, ενώ η Βαρκελώνη αποφάσισε να μην ανανεώσει χιλιάδες άδειες μίσθωσης, όταν αυτές λήξουν το 2028. Η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 2,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 18% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.