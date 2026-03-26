Η απολογία του 19χρονου φίλου του Κλεομένη: «Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε»

Ο 19χρονος φίλος του νεαρού Κλεομένη που υπέστη μια ψυχρή δολοφονία, απολογήθηκε στην πρώτη τακτική ανακρίτρια και αποκάλυψε λεπτομέρειες για εκείνη την τραγική συμπλοκή της 12ης Μαρτίου.

Ο νεαρός φίλος του θύματος βρίσκεται στην φυλακή με την κατηγορία για εμπλοκή σε αιματηρό επεισόδιο και κατά την απολογία του αποκάλυψε ότι ακολούθησε τον Κλεομένη, ο οποίος πήγαινε να συναντήσει «έναν Μιχάλη», τονίζοντας πως δεν αντιλήφθηκε πως ο φίλος του είχε μαχαιρωθείδεν αντιλήφθηκε πως ο φίλος του είχε μαχαιρωθεί. Επίσης πρόσθεσε πως υπήρχε και τρίτο πρόσωπο στην συμπλοκή χωρίς να κατονομάσει ποιό ήταν αυτό. Όσο αφορά τον ίδιο υποστήριξε πως δεν ενεπλάκη σε κάποια επίθεση ή διαπληκτισμό και πως δεν κουβαλούσε κανένα αντικείμενο πάνω του.

Αναλυτικά η κατάθεση του 19χρονου

«Ήμουν στο πάρκο στις Συκιές, στην οδό Αναξαγόρα 1β με τον Κλεομένη, τον… το τρίτο άτομο, τον… και τον… Μας είπε Κλεομένης ότι ήθελε να πάει στην Καλαμαριά να βρει έναν Μιχάλη. Ήξερε ποιον πάει να βρει. Δεν ξέρω από πού τον ξέρει. Όταν τον είδαμε να παρκάρει και να πηγαίνει ο Κλεομένης καταπάνω του κι εμείς από πίσω. Του φώναξε ο Κλεομένης ‘Αν ενοχλήσεις τα μικρά ξανά, θα σε …’ κι εκείνος άρχισε να τρέχει. Τον έφτασε ο Κλεομένης, τον έβαλε τρικλοποδιά. Τον είδα να κάνει μια κίνηση προς τον Κλεομένη και δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Ο Κλεομένης μας είπε να τρέξουμε. Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε. Μόλις βγήκαμε στους κάδους στην Αργοναυτών, τότε μας φώναξε ο Κλεομένης ότι τον μαχαίρωσε και έπεσε κάτω».