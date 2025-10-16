Η Damavand στην Καρδίτσα υπερδιπλασιάζει την παραγωγική της δυνατότητα

Η Damavand, μία από τις κορυφαίες εταιρείες μεταποίησης τομάτας στην Ελλάδα, ενισχύει σημαντικά την παραγωγική της δυναμικότητα για την αναβάθμιση της μονάδας της στη Φίλια Καρδίτσας. Έχοντας μακροχρόνια συνεργασία με τη SIG, προχώρησε στην εγκατάσταση της νέας μηχανής SIG Compact 12 Aseptic Food, με στόχο να υπερδιπλασιάσει τη δυναμικότητα παραγωγής συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η εταιρεία επέλεξε το προηγμένο σύστημα της SIG που συνδυάζει υψηλή ταχύτητα, ευελιξία και ενεργειακή απόδοση. Με δυναμικότητα έως 12.000 συσκευασιών/ώρα, μπορεί να παράγει έως επτά διαφορετικά μεγέθη (200 ml έως 500 ml), προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και βελτιωμένη ροή παραγωγής. Η προηγμένη τεχνολογία πλήρωσης και ο ημιαυτόματος καθαρισμός μειώνουν τους χρόνους διακοπής της παραγωγής, ενώ επιτρέπουν τη συσκευασία προϊόντων τομάτας με κομμάτια ή ίνες, χωρίς συμβιβασμό στην ποιότητα ή την ασφάλεια του τελικού προϊόντος. Έτσι, η Damavand μπορεί να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις ανάγκες των πελατών της και να αναπτύσσει νέα προϊόντα που εμπλουτίζουν το χαρτοφυλάκιό της, δίπλα στα καθιερωμένα “passata”, “ψιλοκομμένη τομάτα” και “τριμμένη τομάτα”.

Ο Βασίλης Ξαρχάς, Head of Sales στη Damavand, δήλωσε: «Η επένδυση αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Damavand και για τη μονάδα μας στη Φίλια Καρδίτσας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας να επενδύουμε διαρκώς στην ελληνική παραγωγή και στις τοπικές μας υποδομές. Έχοντας πολυετή εμπειρία συνεργασίας με κορυφαία supermarkets σε όλη την Ευρώπη, μπορούμε πλέον να ανταποκρινόμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικά στην αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας περαιτέρω το εξαγωγικό μας αποτύπωμα προς την Ευρώπη».

Ο Omar Gastaldo, Head of Sales για την Ελλάδα και το Ισραήλ στη SIG, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη θετική εξέλιξη της συνεργασίας μας με τη Damavand. Με αυτή την αναβάθμιση είμαστε βέβαιοι ότι η εταιρεία θα επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων της σε συσκευασίες SIG πολύ πριν από τη σεζόν επεξεργασίας τομάτας του 2026, αξιοποιώντας στο έπακρο τις προηγμένες λύσεις συσκευασίας της SIG».

Η νέα προηγμένη μηχανή συμπληρώνει τη SIG Standard 12 Aseptic με Food Option kit, η οποία βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία από το 2024, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη δυναμική της παραγωγής. Η συνολική επένδυση στις δυο νέες μηχανές SIG και υποστηρικτικό εξοπλισμό αυτοματοποίησης της παραγωγής ξεπέρασε τα €6 εκατ.

Με γνώμονα τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η Damavand, με την απόκτηση της SIG Compact 12 Aseptic Food βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα και μειώνει την κατανάλωση πόρων, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα της παραγωγής. Οι χαρτοσυσκευασίες SIG, πιστοποιημένες από το FSC (Forest Stewardship Council), υποστηρίζουν μια πιο υπεύθυνη παραγωγή και συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία.

Η συνεργασία της Damavand με τη SIG, που μετρά πάνω από 25 χρόνια, βασίζεται στην καινοτομία, την ασφάλεια και την ποιότητα. Η προηγμένη τεχνολογία ασηπτικής συσκευασίας της SIG εξασφαλίζει ελάχιστα ποσοστά παραγωγικής φύρας και επιτρέπει την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, που διατηρούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς συντηρητικά ή ψύξη.