Η δίκη των Πιθήκων: Η νομική διαμάχη που έβαλε τον Δαρβίνο στο εδώλιο κι άλλαξε την ιστορία

Σαν σήμερα, στις 10 Ιουλίου 1925, σε μια μικρή πόλη του Τενεσί, ξεκίνησε μια δικαστική υπόθεση που έμελλε να αλλάξει τη δημόσια συζήτηση γύρω από την επιστήμη, τη θρησκεία και την εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η περίφημη «Δίκη του Σκόουπς», γνωστή και ως «Δίκη των Πιθήκων» (Scopes Monkey Trial), δεν αφορούσε μόνο έναν καθηγητή βιολογίας, αλλά εξελίχθηκε σε σύμβολο της σύγκρουσης ανάμεσα στην επιστημονική γνώση και τον θρησκευτικό συντηρητισμό.

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Ο νόμος που απαγόρευε τη διδασκαλία της εξέλιξης



Η υπόθεση ξεκίνησε λίγους μήνες νωρίτερα, όταν η Πολιτεία του Τενεσί ψήφισε τον λεγόμενο νόμο Μπάτλερ (Butler Act).

Ο νόμος απαγόρευε στους εκπαιδευτικούς των δημόσιων σχολείων να διδάσκουν οποιαδήποτε θεωρία που αντέβαινε στη βιβλική αφήγηση της δημιουργίας του ανθρώπου και υποστήριζε ότι ο άνθρωπος προήλθε από προγενέστερες μορφές ζωής.

Ο νεαρός καθηγητής βιολογίας Τζον Τόμας Σκόουπς, διδάσκοντας τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου, κατηγορήθηκε για παραβίαση του νόμου και οδηγήθηκε στο δικαστήριο.

Η δίκη που έγινε εθνικό γεγονός



Η δίκη πραγματοποιήθηκε στην πόλη Ντέιτον του Τενεσί, η οποία από άγνωστη επαρχιακή κοινότητα μετατράπηκε ξαφνικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ολόκληρης της χώρας.

Εκατοντάδες δημοσιογράφοι κατέφθασαν για να καλύψουν την υπόθεση, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ δικαστική διαδικασία μεταδόθηκε μέσω ραδιοφώνου, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο.

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Η μονομαχία δύο σπουδαίων προσωπικοτήτων



Η υπεράσπιση του Σκόουπς ανατέθηκε στον διακεκριμένο δικηγόρο Κλάρενς Ντάροου, έναν από τους σημαντικότερους ποινικολόγους της εποχής, με την υποστήριξη της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU).

Απέναντί του βρέθηκε ο πολιτικός και τρεις φορές υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Ουίλιαμ Τζένινγκς Μπράιαν, ένθερμος υποστηρικτής του δημιουργισμού.

Η αντιπαράθεσή τους ξεπέρασε τα στενά όρια της δικαστικής αίθουσας. Οι δύο άνδρες συγκρούστηκαν δημόσια για το αν η επιστήμη και η θρησκευτική πίστη μπορούν να συνυπάρχουν στην εκπαίδευση, μετατρέποντας τη δίκη σε μια ευρύτερη ιδεολογική αναμέτρηση.

Η καταδίκη και η ανατροπή



Στις 21 Ιουλίου 1925 οι ένορκοι έκριναν ένοχο τον Σκόουπς για παραβίαση του νόμου και του επιβλήθηκε πρόστιμο 100 δολαρίων, ποσό σημαντικό για την εποχή.

Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα, ήρθε η ανατροπή: το Ανώτατο Δικαστήριο του Τενεσί ακύρωσε την καταδίκη, όχι όμως επειδή έκρινε αντισυνταγματικό τον νόμο. Η απόφαση βασίστηκε σε τυπικό ζήτημα, καθώς το πρόστιμο είχε επιβληθεί από τον δικαστή αντί από τους ενόρκους, όπως προέβλεπε η νομοθεσία.

Ο νόμος Μπάτλερ παρέμεινε σε ισχύ και καταργήθηκε τελικά μόλις το 1967.



Μια υπόθεση που άφησε ιστορία



Παρότι η δικαστική απόφαση δεν έλυσε τη διαμάχη, η «Δίκη του Πιθήκου» θεωρείται μία από τις σημαντικότερες στην αμερικανική νομική ιστορία.

Κι αυτό γιατί ανέδειξε το διαχρονικό ερώτημα για τα όρια ανάμεσα στην επιστημονική γνώση, τη θρησκευτική πίστη και τον ρόλο του κράτους στην εκπαίδευση.

Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, η συζήτηση γύρω από τη διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης και άλλων επιστημονικών θεμάτων εξακολουθεί να προκαλεί αντιπαραθέσεις σε ορισμένες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, αποδεικνύοντας ότι η υπόθεση του Τζον Σκόουπς εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στην ιστορία της εκπαίδευσης και της ελευθερίας της έκφρασης.