Η Πολιτεία της Νέας Υόρκης απαγορεύει τα «έξυπνα» γυαλιά στα δικαστήρια

Η Πολιτεία της Νέας Υόρκης γίνεται η πρώτη στις ΗΠΑ που επιβάλλει πλήρη απαγόρευση των smart glasses («έξυπνων» γυαλιών) σε όλα τα δικαστήριά της, με στόχο την προστασία της ιδιωτικότητας και την αποτροπή παράνομων καταγραφών εντός των αιθουσών. Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ στις 20 Ιουλίου και καλύπτει κάθε σχετικό κτίριο της Πολιτείας.



Τι προβλέπει η νέα απαγόρευση

Από τις 20 Ιουλίου, όλα τα δικαστήρια της Νέας Υόρκης απαγορεύουν τη χρήση και την κατοχή smart glasses στους εσωτερικούς τους χώρους. Η απαγόρευση εφαρμόζεται συνολικά σε 1.240 δικαστήρια, καθιστώντας την τη πρώτη «οριζόντια» ρύθμιση αυτού του είδους στις ΗΠΑ.

Οι πινακίδες που έχουν ήδη τοποθετηθεί στις εισόδους δικαστικών μεγάρων, ενημερώνουν όσους εισέρχονται ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος με έξυπνα γυαλιά. Οι πολίτες καλούνται, εφόσον χρειάζονται διορθωτικούς φακούς, να φέρουν μαζί τους ένα κανονικό ζευγάρι γυαλιών χωρίς κάμερα ή μικρόφωνο.

New York courts will ban smart glasses and any eyewear or headwear with cameras, microphones, or other recording technology starting July 20. The policy applies to all 1,240 state, county, city, town and village courts statewide. pic.twitter.com/71NwoLi317 — KolHaolam (@KolHaolam) July 8, 2026

Ποια συσκευές καλύπτονται

Η απόφαση αφορά κάθε είδους γυαλιά ή gadget που φοριέται στο κεφάλι και που ενσωματώνει κάμερα, μικρόφωνο, υπολογιστική μονάδα ή άλλη τεχνολογία ικανή να καταγράφει εικόνα ή ήχο. Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ «απλών» smart glasses και ιατρικών ή συνταγογραφούμενων σκελετών, αφού ακόμη και smart γυαλιά με φακούς οράσεως εμπίπτουν στην απαγόρευση.

Η πολιτική ευθυγραμμίζεται με τους αυστηρούς κανόνες του δικαστικού συστήματος της Νέας Υόρκης, που ήδη απαγορεύουν τη λήψη φωτογραφιών, βίντεο, ήχου ή τη μετάδοση εικόνας σε οποιονδήποτε χώρο του δικαστηρίου, από τις αίθουσες μέχρι και τους διαδρόμους και τα γραφεία. Η ιδιαιτερότητα των smart glasses είναι ότι επιτρέπουν διακριτική καταγραφή του χώρου, χωρίς να απαιτείται κάποια έντονη κίνηση του χρήστη, κάτι που οι αρχές θεωρούν σοβαρό ρίσκο για μάρτυρες, ενόρκους και διάδικους.



Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο

Όσοι προσέρχονται σε κτίρια φορώντας smart glasses θα υποχρεώνονται να τα παραδίδουν σε ένστολους φρουρούς πριν περάσουν τον έλεγχο ασφαλείας. Η υποχρέωση ισχύει για όλους: δικηγόρους, προσωπικό, μάρτυρες, διαδίκους, δημοσιογράφους αλλά και απλούς πολίτες που θέλουν να εισέλθουν για οποιονδήποτε λόγο.

Οι συσκευές θα φυλάσσονται με ασφάλεια και θα επιστρέφονται κατά την έξοδο του κατόχου από το κτίριο. Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο κάτοχος ισχυρίζεται ότι οι λειτουργίες κάμερας έχουν απενεργοποιηθεί ή τροποποιηθεί, η φυσική παρουσία της συσκευής στον χώρο του δικαστηρίου δεν θα επιτρέπεται.



Γιατί μπήκαν στο στόχαστρο τα smart glasses

Η απόφαση έρχεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης ανησυχίας για το πώς τα smart glasses μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μυστική καταγραφή ευαίσθητων διαδικασιών. Αν και πολλές συσκευές διαθέτουν φωτεική ένδειξη (LED) που ενεργοποιείται κατά την καταγραφή, οι αρχές επισημαίνουν ότι αυτή μπορεί να απενεργοποιηθεί ή να τροποποιηθεί, υπονομεύοντας την «ορατή συγκατάθεση» των παρευρισκομένων.

Η συζήτηση κλιμακώθηκε και μετά την κατάθεση του Mark Zuckerberg σε δίκη με ενόρκους για τον εθισμό στα social media, όπου μέλη της συνοδείας του εθεάθησαν με Meta Ray-Ban smart glasses στο δικαστήριο, προκαλώντας την παρέμβαση της έδρας. Παρότι δεν διαπιστώθηκε παραβίαση, το περιστατικό ανέδειξε τους φόβους ότι ένορκοι και μάρτυρες μπορεί να καταγράφονται χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους.