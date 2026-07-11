Διατροφή ανηλίκου: Πρωτόδικη απόφαση δικαιώνει πατέρα – Στο επίκεντρο το εισόδημα της μητέρας

Μια πρωτόδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ανοίγει τη συζήτηση γύρω από τον τρόπο με τον οποίο τα δικαστήρια αντιμετωπίζουν τις υποθέσεις διατροφής ανηλίκων, όταν ένας γονέας δεν αξιοποιεί, σύμφωνα με την κρίση τους, τις πραγματικές επαγγελματικές του δυνατότητες.

Για τη σημασία της απόφασης μίλησε στον FLASH ο δικηγόρος του πατέρα, Τέλλος Αγαπηνός, επισημαίνοντας ότι το ιδιαίτερο στοιχείο της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι πως το δικαστήριο έκανε δεκτή την ένσταση περί καταχρηστικής άσκησης της αγωγής, κρίνοντας ότι η μητέρα, παρότι εργαζόταν, δεν εργαζόταν ανάλογα με τα επαγγελματικά της προσόντα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης, η μητέρα εργαζόταν ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός σε ΕΠΑΛ, με μηνιαίες αποδοχές περίπου 300 ευρώ, ενώ διέθετε πτυχίο Οδοντιατρικής και διδακτορικό. Το δικαστήριο έκρινε ότι θα μπορούσε να εργάζεται ως οδοντίατρος και να αποκτά μηνιαίο εισόδημα τουλάχιστον 1.500 ευρώ.

Το ποσό αυτό συνυπολογίστηκε ως πλασματικό εισόδημα κατά την εκτίμηση της οικονομικής της δυνατότητας να συμμετέχει στη διατροφή του ανήλικου παιδιού, καθώς, σύμφωνα με την απόφαση, η μη αξιοποίηση των επαγγελματικών δυνατοτήτων ενός γονέα δεν μπορεί να μεταφέρει αδικαιολόγητα το οικονομικό βάρος στον άλλο γονέα.

«Πρόκειται για μία ιδιαιτέρως δίκαιη και καθαρή απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που δικαιώνει έναν πατέρα, ο οποίος έχει επωμιστεί το σύνολο της πολυδάπανης διατροφής του παιδιού του, εργαζόμενος νυχθημερόν, ενώ η μητέρα υπαιτίως επέλεξε να μην εργάζεται ανάλογα με τα προσόντα της, παρότι είναι διδάκτωρ Οδοντιατρικής», δήλωσε ο κ. Αγαπηνός.

Όπως ανέφερε, το δικαστήριο εξέτασε και το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο η μητέρα κάλυπτε τις προσωπικές της ανάγκες, ενώ υποστήριξε ότι «δεν δικαιούται να διαβιεί κανείς παρασιτικά από τη διατροφή ανηλίκου».

Ο κ. Αγαπηνός υποστηρίζει ότι το μήνυμα της συγκεκριμένης απόφασης είναι πως οι δύο γονείς έχουν ισότιμη υποχρέωση συμμετοχής στη διατροφή του παιδιού τους και ότι η επαγγελματική επιλογή ή η υποαπασχόληση μπορεί να συνεκτιμηθεί όταν εξετάζεται η πραγματική οικονομική δυνατότητα κάθε γονέα.

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι η απόφαση είναι πρωτόδικη και ότι εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης έφεσης.

Ρεπορτάζ - Δαμιανός Στεφανίτσης