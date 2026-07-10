Ένας ακόμη νεκρός από πυρά του ICE στις ΗΠΑ

Έναν ακόμα άνθρωπο σκότωσαν εν ψυχρώ οι δυνάμεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) των ΗΠΑ, αυτή τη φορά στο Χιούστον.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, πρόκειται για έναν 52χρονο άνδρα μεξικανικής καταγωγής, χρόνια κάτοικο και εργαζόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τρίτης (7/7), καθώς ο 52χρονος Salgado Araujo, πατέρας και σύζυγος, οδηγούσε κατευθυνόμενος προς το Ιστ Εντ του Χιούστον, προκειμένου να παραλάβει τους συνεργάτες του από το συνεργείο οικοδομών όπου δούλευε και να πάνε σε κάποια σπίτια για την εκτέλεση εργασιών.

Τι συνέβη

Τότε πράκτορες του ICE με όχημα προσπάθησαν να σταματήσουν το βανάκι του 52χρονου, στα πλαίσια στοχευμένης επιχείρησης εντοπισμού παράτυπου μετανάστη, σύμφωνα με τους αξιωματούχους της υπηρεσίας. Η επιχείρηση είχε την, όχι σπάνια, εξέλιξη ένας πράκτορας να πυροβολήσει και να σκοτώσει τον Salgado Araujo, ενώ στη συνέχεια συνέλαβαν τους συναδέλφους και αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού που επέβαιναν στο αμάξι μαζί τον 52χρονο.

Η εκδοχή των πρακτόρων του ICE είναι πως πυροβόλησαν τον άτυχο άνδρα γιατί προσπάθησε να τους εμβολίσει με το αυτοκίνητο - υπενθυμίζεται πως τους ίδιους ισχυρισμούς είχαν προβάλλει και για τη δολοφονία της 37χρονης Renee Nicole Good τον περασμένο Ιανουάριο, παρά την ύπαρξη βίντεο που διέψευδε αυτό το αφήγημα.

Από την πλευρά των τριών συνεπιβατών του Salgado Araujo, η περιγραφή του περιστατικού είναι διαφορετική, σύμφωνα με το ρεπορτάζ: «Οι τρεις άνδρες δήλωσαν ότι αφού ένα συμβατικό (χωρίς διακριτικά) όχημα της ICE άναψε τους φάρους του, το βαν συνέχισε να κινείται αργά στον δρόμο και τα οχήματα της ICE εμβόλισαν το βαν, αλλά ο Salgado Araujo δεν οδήγησε ποτέ προς τα αυτοκίνητα των πρακτόρων», όπως και ότι «ο πράκτορας που πυροβόλησε τον Salgado Araujo άνοιξε πυρ σχεδόν αμέσως μόλις βγήκε από το όχημά του».

Παράλληλα, η οικογένεια του Salgado Araujo τονίζει επίσης πως ο 52χρονος πατέρας τριών παιδιών «θα είχε σταματήσει αν γνώριζε ότι το αυτοκίνητο που τον ακολουθούσε ανήκε στην ICE», ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στο CNN πως ο τραυματισμένος άνδρας από τις σφαίρες των πρακτόρων «Φώναζε για βοήθεια και ούρλιαζε ότι πονούσε (...) φώναζε: "Βοηθήστε με! Με πυροβόλησαν!"».

Σημειώνεται πως μετά τους πυροβολισμούς ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, αλλά ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ «ως αιτία θανάτου του Salgado Araujo προσδιορίστηκε το τραύμα από πυροβόλο όπλο στον κορμό και ο θάνατος χαρακτηρίστηκε ως ανθρωποκτονία», όπως δήλωσε στο CNN το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικών Επιστημών της Κομητείας Χάρις.

Οι έρευνες

Η οικογένεια του 52χρονου άνδρα, όπως και η τοπική κοινωνία, ζητά να διενεργηθεί έρευνα για να διαπιστωθούν ακριβώς οι συνθήκες της δολοφονίας και να τιμωρηθούν οι δράστες.

Όπως καταγράφει το ρεπορτάζ του CNN, έρευνες για το περιστατικό διεξάγουν το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του DHS, το γραφείο του FBI στο Χιούστον και το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας Χάρις.

Ο εισαγγελέας Sean Teare δήλωσε σχετικά πως «οι υποθέσεις στις οποίες ένα μέλος της κοινότητας πεθαίνει κατά τη διάρκεια συμπλοκής με τις αρχές επιβολής του νόμου είναι οι πιο κρίσιμες υποθέσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν σωστά (...) Πρέπει να είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε στην κοινότητα σε αυτές τις περιπτώσεις, περισσότερο από κάθε άλλη, ότι είμαστε έντιμοι, ότι είμαστε διαφανείς, ότι θα φτάσουμε μέχρι το τέλος, είτε μας αρέσει το αποτέλεσμα είτε όχι (...) Θα εξετάσουμε κάθε οδό, και αν διαπράχθηκε κρατικό έγκλημα, είτε πρόκειται για φόνο, είτε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, είτε για αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων, θα το διερευνήσουμε (...) Και αν κάποιος διέπραξε αυτό το έγκλημα, δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από ένα σήμα».

