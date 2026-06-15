Αλλάζουν όλα στις πτήσεις: Τι ισχύει πλέον για χειραποσκευές και αποζημιώσεις έως 600 ευρώ

Ριζικές αλλαγές που φέρνουν στο επίκεντρο την προστασία του καταναλωτή δρομολογούνται στις μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από πολυετείς διαβουλεύσεις, δικαστικές «μάχες» και τα έντονα διδάγματα της πανδημίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ κλειδώνουν νέους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών, βάζοντας τέλος σε αυθαιρεσίες και «ψιλά γράμματα».

Από τις αεροπορικές καθυστερήσεις και τις κρυφές χρεώσεις των χειραποσκευών, μέχρι τα «πακέτα» διακοπών και τις πτωχεύσεις εταιρειών, το Flash συγκέντρωσε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πώς διαμορφώνεται το νέο τοπίο των ταξιδιών.

Φρένο στις κρυφές χρεώσεις και μάχη για τις αποζημιώσεις

Η αναθεώρηση των δικαιωμάτων των αεροπορικών επιβατών αποτελεί ένα από τα πιο καυτά νομοθετικά μέτωπα. Παρά τις έντονες πιέσεις των αεροπορικών εταιρειών που προειδοποιούσαν για αύξηση του κόστους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρεί σκληρή στάση υπέρ των πολιτών.

Τέλος στα «καπέλα» για χειραποσκευές: Το Κοινοβούλιο προωθεί τη θεσμοθέτηση δωρεάν χειραποσκευών μεγαλύτερου μεγέθους και την πλήρη απαγόρευση των καταχρηστικών πρόσθετων χρεώσεων (ancillary charges) που εμφάνιζαν οι εταιρείες την ώρα της κράτησης.

Το Κοινοβούλιο προωθεί τη θεσμοθέτηση μεγαλύτερου μεγέθους και την πλήρη απαγόρευση των καταχρηστικών πρόσθετων χρεώσεων (ancillary charges) που εμφάνιζαν οι εταιρείες την ώρα της κράτησης. Όχι στην αύξηση των ορίων καθυστέρησης: Το Συμβούλιο της ΕΕ είχε προτείνει να αυξηθούν τα χρονικά όρια καθυστέρησης (στις 4 ώρες για κοντινές πτήσεις και τις 6 για μακρινές) προκειμένου να δικαιούται ο επιβάτης αποζημίωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ωστόσο απέρριψε κατηγορηματικά αυτή την πρόταση.

Το Συμβούλιο της ΕΕ είχε προτείνει να αυξηθούν τα χρονικά όρια καθυστέρησης (στις 4 ώρες για κοντινές πτήσεις και τις 6 για μακρινές) προκειμένου να δικαιούται ο επιβάτης αποζημίωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ωστόσο αυτή την πρόταση. Σταθερές αποζημιώσεις: Οι αποζημιώσεις παραμένουν σταθερές, κυμαινόμενες μεταξύ €300 και €600 ανάλογα με την απόσταση της πτήσης.

Οι αποζημιώσεις παραμένουν σταθερές, κυμαινόμενες μεταξύ ανάλογα με την απόσταση της πτήσης. Προστασία από πτωχεύσεις: Εισάγονται αυστηρές ασφαλιστικές δικλείδες για τους επιβάτες σε περίπτωση που μια αεροπορική εταιρεία κηρύξει πτώχευση (όπως είχε συμβεί στο παρελθόν με μεγάλους κολοσσούς), διασφαλίζοντας τον επαναπατρισμό τους ή την επιστροφή των χρημάτων τους.

Οργανωμένα Ταξίδια (Packages): Σκληροί κανόνες για προκαταβολές και εξπρές επιστροφές χρημάτων

Η κατάρρευση του ταξιδιωτικού γραφείου Thomas Cook το 2019 και το χάος των μαζικών ακυρώσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 απέδειξαν ότι η υφιστάμενη Οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια χρειαζόταν άμεσο «ρεκτιφιέ». Η νέα, αναθεωρημένη ευρωπαϊκή νομοθεσία επικεντρώνεται στην οικονομική ασφάλεια του ταξιδιώτη:

Ταχύτερες επιστροφές χρημάτων: Μπαίνει αυστηρό χρονικό πλαίσιο για την επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης, ώστε οι καταναλωτές να μην εγκλωβίζονται για μήνες.

Μπαίνει αυστηρό χρονικό πλαίσιο για την επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης, ώστε οι καταναλωτές να μην εγκλωβίζονται για μήνες. Φρένο στις μεγάλες προκαταβολές: Θεσπίζεται ανώτατο όριο στις προκαταβολές (prepayments) που μπορούν να ζητούν οι διοργανωτές κατά την κράτηση ενός πακέτου.

Θεσπίζεται ανώτατο όριο στις προκαταβολές (prepayments) που μπορούν να ζητούν οι διοργανωτές κατά την κράτηση ενός πακέτου. Το δικαίωμα στο μετρητό: Αν και οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν κουπόνια (vouchers) για ακυρωμένα ταξίδια, ξεκαθαρίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θιγεί το δικαίωμα του καταναλωτή να απαιτήσει επιστροφή χρημάτων σε μετρητά.

Ψηφιοποίηση και Ασφάλεια: Το «έξυπνο» μέλλον των συνόρων

Παράλληλα με τα καταναλωτικά δικαιώματα, η ΕΕ αλλάζει και τον τρόπο που ελέγχονται τα στοιχεία μας πριν την επιβίβαση. Η παλαιά Οδηγία για τα Προκαταρκτικά Στοιχεία Επιβατών (API) αντικαθίσταται από δύο νέους, σύγχρονους Κανονισμούς.

Πρόκειται για τα δεδομένα που συλλέγουν οι αεροπορικές εταιρείες κατά το check-in. Πλέον, μέσω ενός κεντρικού ευρωπαϊκού δρομολογητή (centralised router), τα στοιχεία αυτά θα διαβιβάζονται αυτόματα και με ενιαία κριτήρια στις εθνικές αρχές. Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, αλλά και η καταπολέμηση της σοβαρής εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα των επιβατών.

Πότε εφαρμόζονται;

Η πολιτική συμφωνία για τα οργανωμένα ταξίδια έχει ήδη «κλειδώσει» (μετά το πράσινο φως από την αρμόδια επιτροπή IMCO) και αναμένεται η τυπική τελική ψήφιση από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο. Αντίστοιχα, οι φάκελοι για τα δικαιώματα των αερομεταφορών βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ψηφοφορίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι νέοι κανόνες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σταδιακά, αλλάζοντας ριζικά την εμπειρία των επόμενων ταξιδιών μας.