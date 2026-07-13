Η Huawei «ανεβάζει στροφές» στα foldables και ετοιμάζει πολλά νέα μοντέλα

Η Huawei ετοιμάζεται για ένα ιδιαίτερα επιθετικό κύκλο λανσαρισμάτων στα αναδιπλούμενα smartphones, με πληροφορίες από τον γνωστό κινέζο tipster Digital Chat Station να αναφέρουν ότι μέσα στη χρονιά θα δούμε δύο νέα foldables: ένα «dual-fold» μοντέλο και ένα νέο tri-fold, ενώ για το 2027 προγραμματίζεται και ένα νέο compact wide foldable της σειράς Pura X.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, τα φετινά μοντέλα αναμένεται να είναι τα Mate X9 και Mate XT2, συνεχίζοντας τη στρατηγική της εταιρείας να «σπρώχνει» τα όρια του design με συσκευές που στοχεύουν τους early adopters και τους power users.



Mate XT2: η επόμενη γενιά tri-fold

Το Mate XT2 περιγράφεται ως η επόμενη εξέλιξη του Mate XT και της σειράς XTs, με τον Digital Chat Station να σημειώνει ότι η Huawei εστιάζει κυρίως στη βελτίωση του τριπλού μηχανισμού αναδίπλωσης και της συνολικής αντοχής της κατασκευής. Το πρώτο Mate XT ήταν το πρώτο εμπορικά διαθέσιμο tri fold της αγοράς, με οθόνη περίπου 10 ιντσών όταν ξεδιπλωνόταν πλήρως, προσφέροντας εμπειρία tablet σε συσκευή που χωράει στην τσέπη.

Το νέο XT2 αναμένεται να διατηρήσει τη λογική του tri-fold form factor, αλλά με πιο ώριμη υλοποίηση στα hinges, καλύτερη διαχείριση των creases και πιθανότατα χαμηλότερο βάρος, ώστε να αντιμετωπιστούν τα βασικά παράπονα των πρώτων γενεών. Αν και οι πλήρεις προδιαγραφές δεν έχουν διαρρεύσει ακόμη, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι θα βασίζεται στο επερχόμενο Kirin 9050 Pro, το οποίο φημολογείται ότι θα παρουσιαστεί μαζί με τη σειρά Mate 90, ενισχύοντας και το πλάνο της Huawei γύρω από SoCs από την ίδια.



Mate X9 και σχέδια για Pura X foldable

Παράλληλα με το XT2, μέσα στο δεύτερο μισό της χρονιάς αναμένεται και το Mate X9, το οποίο θα λειτουργήσει ως ο κλασικός εκπρόσωπος της σειράς Mate με «σχεδιασμό βιβλίου» στα foldables. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για υιοθέτηση του ίδιου Kirin 9050 Pro, ενώ η Huawei φέρεται να εστιάζει στη μείωση του πάχους, στη βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και στη συνολική εμπειρία multitasking, με στόχο να σταθεί απέναντι στη Samsung και Κινέζους ανταγωνιστές που έχουν ήδη αρκετά προϊόντα στην κατηγορία.

Για το 2027, ο Digital Chat Station αναφέρει ότι η εταιρεία σχεδιάζει ένα «μικρό πλατύ foldable» που ερμηνεύεται ως διάδοχος του Pura X, δηλαδή ένα πιο compact, lifestyle oriented foldable που θα συνδυάζει flagship κάμερες με έμφαση στον χαρακτήρα του design. Με αυτό το line up, η Huawei δείχνει να καλύπτει όλο το φάσμα της κατηγορίας των foldables -από το ultra premium tri fold μέχρι πιο προσιτά ή καθημερινά μοντέλα- επιχειρώντας να διατηρήσει το προφίλ της ως η πιο τολμηρή εταιρεία στο κομμάτι του σχεδιασμού.