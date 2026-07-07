Στις 14 Ιουλίου το παγκόσμιο λανσάρισμα της σειράς κινητών Huawei Pura 90

Η σειρά Huawei Pura 90 ετοιμάζεται να κάνει το διεθνές της ντεμπούτο στις 14 Ιουλίου, με την παγκόσμια παρουσίαση να πραγματοποιείται στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας. Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά λανσαρίσματα της Huawei για το 2026, με στόχο να επανατοποθετήσει τη μάρκα στον χώρο των ναυαρχίδων στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας.



Ημερομηνία, παρουσίαση και τι γνωρίζουμε

Η Huawei επιβεβαίωσε ότι το παγκόσμιο λανσάρισμα της σειράς Pura 90 θα γίνει στις 14 Ιουλίου, μέσα από ανάρτηση που έγινε στους λογαριασμούς της στα social media. Η κεντρική εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην Κουάλα Λουμπούρ, τη πρωτεύουσα της Μαλαισίας, κάτι που υπογραμμίζει τη στρατηγική στροφή της εταιρείας προς τις αγορές της Ασίας, αλλά και τις αναδυόμενες διεθνείς αγορές.

Now Is Your Moment. Witness the unveil. Kuala Lumpur, 14 July 2026. #HuaweiLaunch pic.twitter.com/ARHtg1n0J4 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) July 6, 2026

Η σειρά Pura 90 είχε ήδη ανακοινωθεί για την κινεζική αγορά τον Απρίλιο, με τρία βασικά μοντέλα: τα Pura 90, Pura 90 Pro και Pura 90 Pro Max. Η Huawei συμπληρώνει το οικοσύστημά της με το foldable Pura X Max, το οποίο παρουσιάζεται ως το πρώτο «οριζόντια ευρύ» αναδιπλούμενο smartphone, ενισχύοντας το προφίλ της εταιρείας στην κατηγορία των εναλλακτικών form factors.



Σχεδιασμός, οθόνη και κάμερες

Τα μοντέλα της σειράς Pura 90 υιοθετούν flat OLED οθόνες 2.5D, εγκαταλείποντας τις καμπύλες οθόνες προηγούμενων γενιών, κάτι που απευθύνεται σε χρήστες που προτιμούν πιο εργονομικό grip. Στην πράξη, το standard Pura 90 συνδυάζει λεπτό σασί -γύρω στα 6,9 χιλιοστά- με επίπεδη 1,5K οθόνη, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα σε premium αισθητική και πρακτική χρήση.



Οι Pro εκδόσεις της σειράς ξεχωρίζουν κυρίως για το camera setup, με περισκοπικό αισθητήρα telephoto 200MP στα Pura 90 Pro και Pro Max, με συνεχή οπτικό zoom από περίπου 3,5x έως 10x. Ο κύριος αισθητήρας φτάνει σε μέγεθος 1/1,28", κάτι που τα τοποθετεί ανάμεσα στους μεγαλύτερους σχετικούς αισθητήρες σε mainstream ναυαρχίδες, με στόχο καλύτερο δυναμικό εύρος και λιγότερο «θόρυβο» σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.



Επιδόσεις, chipset και μπαταρία

Στο εσωτερικό, η Huawei ποντάρει στη νέα γενιά Kirin, με τα μοντέλα Pro να αξιοποιούν τα Kirin 9030 series SoCs και ενισχυμένη NPU για λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης και αρμονική συνεργασία με το HarmonyOS 6.x. Τέλος, η μπαταρία φτάνει σε εντυπωσιακές χωρητικότητες: το Pura 90 στα 6.500 mAh και το Pura 90 Pro Max στα 7.000 mAh, σε συνδυασμό με 100W ενσύρματη και 50W ασύρματη φόρτιση.