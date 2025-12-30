Η κάνναβη μπορεί να μειώσει την κατανάλωση αλκοόλ και να βοηθήσει συστηματικούς πότες, λέει μελέτη

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό American Journal of Psychiatry η χρήση κάνναβης με υψηλή περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλης (THC) μειώνει άμεσα την επιθυμία για αλκοόλ σε συστηματικούς πότες. Συμμετέχοντες που κάπνισαν κάνναβη με 7,2% THC κατανάλωσαν 27% λιγότερο αλκοόλ, ενώ όσοι χρησιμοποίησαν 3,1% THC μείωσαν την κατανάλωση κατά 19%. Η μελέτη υποδεικνύει ότι η κάνναβη μπορεί να λειτουργήσει προσωρινά ως αντικαταθλιπτικό μέσο για την υπερκατανάλωση αλκοόλ, όμως απαιτείται προσοχή λόγω της διαφορετικής επίδρασης ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης.

Ποιες ουσίες περιέχει η κάνναβη

Η κάνναβη περιέχει χημικές ενώσεις, κυρίως THC και κανναβιδιόλη (CBD). Η THC προκαλεί τα ψυχοδραστικά αποτελέσματα, ενώ η CBD δεν μεθάει και μελετάται για πιθανές θεραπευτικές ιδιότητες. Τα διάφορα κανναβινοειδή επηρεάζουν τον εγκέφαλο με διαφορετικούς τρόπους, αλλά η THC φαίνεται να έχει πιο έντονη επίδραση στη συμπεριφορά και τις συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ. Οι ερευνητές εξετάζουν πώς αυτές οι ενώσεις θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη μείωση της υπερκατανάλωσης αλκοόλ.

Ο τρόπος λήψης της κάνναβης επηρεάζει τα αποτελέσματά της. Τσιγάρα κάνναβης, ατμοί ή τρόφιμα με εκχύλισμα κάνναβης παράγουν διαφορετικές αντιδράσεις ανάλογα με τη δόση και την ατομική ευαισθησία. Η χρήση προκαλεί προσωρινές αλλαγές στη μνήμη, την προσοχή και τον συντονισμό, ενώ σε μερικούς μπορεί να προκαλέσει άγχος ή παρανοϊκές σκέψεις. Μακροχρόνια βαριά χρήση οδηγεί σε εξάρτηση και πιθανή επιδείνωση της ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα σε ευάλωτα άτομα.

Τι μελέτησαν οι ερευνητές

Όπως αναφέρεται στο PsyPost, οι επιστήμονες εξέτασαν αν η κάνναβη επηρεάζει την επιθυμία για αλκοόλ και την πραγματική κατανάλωσή του. Παλαιότερες μελέτες είχαν αντικρουόμενα αποτελέσματα: ορισμένες ανέφεραν μείωση της κατανάλωσης, άλλες καμία επίδραση και κάποιες παρεμπόδιζαν τη θεραπεία εξάρτησης. Η νέα μελέτη ενισχύει την άποψη ότι η κάνναβη μπορεί να μειώσει προσωρινά τη λήψη αλκοόλ, αλλά τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τη συχνότητα και την εμπειρία της χρήσης.

Στη μελέτη συμμετείχαν 157 άτομα ηλικίας 21–44 που έκαναν βαριά χρήση αλκοόλ και τακτική χρήση κάνναβης. Όλοι είχαν THC στα ούρα και ήταν εξοικειωμένοι με το κάπνισμα κάνναβης. Οι συμμετέχοντες έκαναν τρεις ξεχωριστές συνεδρίες: υψηλή THC, χαμηλή THC και placebo. Κάθε συνεδρία περιλάμβανε έλεγχο επιπέδων ουσιών, αξιολόγηση της επιθυμίας για αλκοόλ και τεστ επιλογής κατανάλωσης. Η διαδικασία ήταν προσεκτικά σχεδιασμένη για να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Το γενικό συμπέρασμα ήταν ότι η γενική επιθυμία για αλκοόλ δεν άλλαξε, αλλά η άμεση ώθηση να πιουν οι συμμετέχοντες μειώθηκε μετά το κάπνισμα υψηλής THC. Συγκεκριμένα, η κατανάλωση αλκοόλ μειώθηκε κατά 27% σε σχέση με placebo και κατά 19% με χαμηλή THC. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η κάνναβη μπορεί να λειτουργήσει ως βραχυπρόθεσμο μέσο μείωσης της κατανάλωσης, τουλάχιστον σε τακτικούς χρήστες.

Οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως άτομα που λάμβαναν αλκοόλ και κάνναβη συχνά και σε μεγάλες ποσότητες, με υψηλή ανοχή και πιθανή εξάρτηση. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σε άτομα με χαμηλότερη χρήση ή χωρίς ιστορικό βαριάς κατανάλωσης. Η μελέτη επομένως επισημαίνει την επίδραση της κάνναβης στην πρόσληψη αλκοόλ, αλλά τα πορίσματά της δεν μπορούν να γενικευθούν για κάθε περίπτωση. Ωστόσο, είναι μια πολύ σημαντική ένδειξη για τη συσχέτιση των δύο συνηθειών.