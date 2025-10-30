Κάνναβη και καπνός: Τι προκαλείται στον εγκέφαλο όταν συνδυάζονται

Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι συνδυάζουν κάνναβη με καπνό, ωστόσο νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο McGill που δημοσιεύεται στο περιοδικό Drug and Alcohol Dependence Reports δείχνει ότι αυτή η πρακτική επηρεάζει τον εγκέφαλο με τρόπους που ξεπερνούν την «εύθυμη διάθεση». Ο συνδυασμός των δύο ουσιών φαίνεται να αλλάζει τη χημεία του εγκεφάλου και σχετίζεται με το άγχος, την ευχαρίστηση και την εξάρτηση.

Πώς ο συνδυασμός επηρεάζει τη χημεία του εγκεφάλου

Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι όσοι χρησιμοποιούν ταυτόχρονα κάνναβη και καπνό έχουν υψηλότερα επίπεδα ενός ενζύμου που διασπά την ανανδαμίδη, το λεγόμενο «μόριο της ευδαιμονίας». Η ανανδαμίδη είναι μια νευροδιαβιβαστική ουσία που βοηθά στη ρύθμιση της διάθεσης και της συναισθηματικής ισορροπίας. Μεγαλύτερα επίπεδα του ενζύμου σημαίνουν λιγότερη ανανδαμίδη και, κατ’ επέκταση, μειωμένη ικανότητα του εγκεφάλου να διατηρεί σταθερή διάθεση.

Η σχέση FAAH και ανανδαμίδης

Όπως διαβάζουμε στο ZME Science, η κάνναβη και ο καπνός αλληλεπιδρούν με το ενδοκανναβινοειδές σύστημα, ένα δίκτυο μορίων και υποδοχέων που ελέγχει την ανταμοιβή, το άγχος και την κινητοποίηση. Η ανανδαμίδη σε αυτό το σύστημα παίζει κεντρικό ρόλο. Όταν εξαντλείται, αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης άγχους και κατάθλιψης. Το ένζυμο FAAH που την καταστρέφει φαίνεται να ενεργοποιείται υπερβολικά σε όσους συνδυάζουν τις δύο ουσίες, με αποτέλεσμα το νευροχημικό αυτό ισοζύγιο να διαταράσσεται.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η έρευνα χρησιμοποίησε σαρώσεις σε 13 νέους ενήλικες, από τους οποίους οι πέντε κάπνιζαν καθημερινά και οι υπόλοιποι όχι. Χρησιμοποιώντας έναν ειδικό δείκτη, οι επιστήμονες μέτρησαν τα επίπεδα του FAAH σε έξι περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη διάθεση, την ανταμοιβή και την κίνηση. Οι διαφορές ήταν έντονες στον εγκέφαλο και σε περιοχές που συμβάλλουν στη ρύθμιση των συναισθημάτων και της κίνησης.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η χρήση καπνού μαζί με κάνναβη μπορεί να ενισχύει τις αλλαγές στη διάθεση και να δυσκολεύει την αποχή. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι όσο περισσότερα τσιγάρα καπνίζει κάποιος, τόσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα FAAH στον εγκέφαλο. Αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί όσοι συνδυάζουν τις ουσίες συχνά δυσκολεύονται να κόψουν τη χρήση και εμφανίζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στο άγχος και την κατάθλιψη.

Παρά την περιορισμένη κλίμακα της μελέτης, τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν μια πολύπλοκη χημική αλληλεπίδραση στον εγκέφαλο. Ο συνδυασμός καπνού και κάνναβης φαίνεται να προκαλεί υπερδραστηριότητα του FAAH, γεγονός που μειώνει την ανθεκτικότητα του εγκεφάλου σε ψυχολογικές προκλήσεις και συναισθηματικές δυσκολίες. Μελλοντικές έρευνες με μεγαλύτερα δείγματα, συμπεριλαμβανομένων χρηστών μόνο καπνού ή ηλεκτρονικού τσιγάρου, θα ρίξουν περισσότερο φως στον ρόλο του καπνού.

Η προοπτική των ερευνών

Η κατανόηση αυτού του μηχανισμού μπορεί να οδηγήσει σε νέες θεραπείες και να βελτιώσει την αντιμετώπιση της ταυτόχρονης χρήσης κάνναβης και καπνού. Εν τω μεταξύ, όσοι αναμειγνύουν τις δύο ουσίες πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται μόνο για «ευχάριστη εμπειρία», αλλά και για χημικές αλλαγές που επηρεάζουν διάθεση, άγχος και πιθανότητα εξάρτησης.