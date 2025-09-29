Το απρόσμενο όφελος του εκχυλίσματος κάνναβης - Η κλινική μελέτη που υπόσχεται ανακούφιση

Η χρήση κάνναβης έχει απενοχοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, με σκευάσματα που περιέχουν συστατικά του συγκεκριμένου φυτού, να πωλούνται πλέον ευρέως και νόμιμα.

Κλινική δοκιμή ωστόσο, αποκαλύπτει ένα σημαντικό όφελος από τη χρήση ενός πειραματικού εκχυλίσματος κάνναβης, που μπορεί να προσφέρει ανακούφιση στους ασθενείς που υποφέρουν από οσφυαλγία.

Το πειραματικό εκχύλισμα κάνναβης θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειριστούν τον χρόνιο πόνο στην πλάτη και τη μέση χωρίς να διακινδυνεύσουν εθισμό ή σοβαρές παρενέργειες, σύμφωνα με τη νέα μελέτη.

Ελπίδα για εκατομμύρια ασθενείς

Τα ευρήματα της κλινικής δοκιμής σε προχωρημένο στάδιο θα μπορούσαν να προσφέρουν ελπίδα στα περίπου 619 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως που πάσχουν από οσφυαλγία, που είναι η πιο κοινή μορφή αναπηρίας παγκοσμίως.



Ενώ ο πόνος στη μέση είναι αρκετά συχνός και μπορεί να προκληθεί από διάφορα προβλήματα, ο χρόνιος πόνος που επανέρχεται μπορεί να είναι εξουθενωτικός.



Παρά τον επιπολασμό, οι επαρκείς θεραπείες για τον χρόνιο πόνο παραμένουν σπάνιες. Οι υπάρχουσες επιλογές περιλαμβάνουν τα οπιοειδή, τα οποία είναι εξαιρετικά εθιστικά, και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) όπως η ιβουπροφαίνη, τα οποία μπορεί να συνοδεύονται από μακροχρόνιους καρδιακούς και γαστρεντερικούς κινδύνους.

Τα ευρήματα της μελέτης

Στη δοκιμή συμμετείχαν 820 ενήλικες με χρόνιο πόνο στη μέση, οι οποίοι δεν είχαν λάβει επαρκή ανακούφιση από τον πόνο με μη οπιοειδή φάρμακα, όπως αναφέρει το Euronews.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, με περίπου τους μισούς να λαμβάνουν VER-01 -το εκχύλισμα κάνναβης, το οποίο παρασκευάζεται από γερμανική εταιρεία- και τους υπόλοιπους να λαμβάνουν εικονικό φάρμακο ή εικονική θεραπεία.

Τους ζητήθηκε να καταγράψουν τα επίπεδα πόνου τους σε μια κλίμακα από το 0 έως το 10, με το 10 να είναι ο χειρότερος πόνος που μπορεί να φανταστεί κανείς.



Μετά από τρεις μήνες, τα άτομα που έλαβαν θεραπεία με εκχύλισμα κάνναβης ανέφεραν μείωση 1,9 μονάδων στην κλίμακα αξιολόγησης πόνου, σε σύγκριση με μείωση 0,6 μονάδων μεταξύ εκείνων που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Σε διάστημα έξι μηνών, οι ασθενείς που έλαβαν VER-01 παρουσίασαν επιπλέον μείωση 1,1 μονάδας στην κλίμακα πόνου, καθώς και βελτιώσεις στην ποιότητα του ύπνου και τη σωματική λειτουργία.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature Medicine τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.

«Καλό σημάδι»

«Η ανακούφιση από τον πόνο ήταν κλινικά σημαντική και θα είχε νόημα για τους πολλούς ανθρώπους που ζουν με χρόνιο πόνο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Jan Vollert, λέκτορας νευροεπιστημών στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

«Είναι μόνο μία δοκιμή και θα χρειαστούμε περαιτέρω μελέτες για να επιβεβαιώσουμε τα ευρήματα, αλλά αυτό είναι ένα καλό σημάδι ότι το πειραματικό εκχύλισμα θα μπορούσε να βοηθήσει τους ασθενείς», πρόσθεσε ο Vollert.



Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες μεταξύ των ατόμων που λάμβαναν VER-01 ήταν βραχυπρόθεσμη ζάλη, ναυτία και υπερβολική υπνηλία. Δεν υπήρχαν ενδείξεις κατάχρησης ναρκωτικών ή εξάρτησης από το εκχύλισμα κάνναβης, ανέφεραν οι ερευνητές.



Οι συγγραφείς της μελέτης σχεδιάζουν να δημοσιεύσουν πρόσθετη έρευνα που θα δοκιμάζει το VER-01 σε σύγκριση με τις τυπικές θεραπείες με οπιοειδή για τον χρόνιο πόνο στην πλάτη.

«Δεν συγκρίνεται με το κάπνισμα κάνναβης»

Το VER-01 προέρχεται από ένα στέλεχος Cannabis sativa, το οποίο είναι ένα είδος φυτού κάνναβης. Κάθε δόση του φαρμάκου περιέχει 2,5 χιλιοστόγραμμα τετραϋδροκανναβινόλης (THC) -το κύριο ψυχοδραστικό στοιχείο στη μαριχουάνα που κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται σε «ευφορία»- καθώς και άλλες ενώσεις.



Ωστόσο, ο Vollert προειδοποίησε ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να στρέφονται στην κάνναβη για να αυτοδιαχειρίζονται τον χρόνιο πόνο τους. Τα νέα ευρήματα ισχύουν ειδικά για το εκχύλισμα κάνναβης που βρίσκεται στο VER-01, είπε, το οποίο «δεν είναι σε καμία περίπτωση συγκρίσιμο με το κάπνισμα κάνναβης».



«Το κάπνισμα κάνναβης και η λήψη VER-01 είναι πιθανώς τόσο παρόμοια όσο η κατανάλωση φουντουκιών και η κατανάλωση Nutella: μπορεί να έχουν παρόμοια βάση, αλλά απλώς δεν είναι συγκρίσιμα», είπε ο Vollert.