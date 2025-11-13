Η κάνναβη μειώνει την επιθυμία για αλκοόλ: Τι δείχνει νέα έρευνα

Όσοι καταναλώνουν πολύ αλκοόλ μπορούν να καταφέρουν να μειώσουν την ποσότητα, χρησιμοποιώντας κάνναβη, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό Drug and Alcohol Dependence. Ο περιορισμός της κατανάλωσης σχετίζεται με την υποχώρηση της επιθυμίας για αλκοόλ, που εμφανίζεται μετά τη χρήση κάνναβης, προσφέροντας μια πιθανή εξήγηση για το πώς κάποιοι αντικαθιστούν το ένα υποκατάστατο με το άλλο. Η μελέτη εξετάζει με ελεγχόμενες διαδικασίες την αλληλεπίδραση των δύο ουσιών, κάτι που μέχρι σήμερα είχε δώσει αντικρουόμενα αποτελέσματα σε προηγούμενες έρευνες.

Μείωση αλκοόλ μέσω κάνναβης

Η σχέση μεταξύ αλκοόλ και κάνναβης φαίνεται σύνθετη. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η χρήση κάνναβης μπορεί να ενισχύσει την κατανάλωση αλκοόλ, μια σχέση που ονομάζεται συμπληρωματικότητα. Άλλες υποδηλώνουν ότι η κάνναβη μπορεί να λειτουργεί ως υποκατάστατο, μειώνοντας τη χρήση αλκοόλ και πιθανώς περιορίζοντας τις βλαβερές συνέπειες της υπερκατανάλωσης. Για να διερευνηθεί αυτή η δυναμική, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Κολοράντο και το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Κολοράντο μελέτησαν 61 ενήλικες ηλικίας 21-60 ετών, που κατανάλωναν συστηματικά και μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, ενώ χρησιμοποιούσαν παράλληλα κάνναβη τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα.

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost.org, η διαδικασία περιελάμβανε δύο διαφορετικές συνεδρίες σε ένα κινητό εργαστήριο, το οποίο στάθμευε έξω από το σπίτι των συμμετεχόντων. Στην πρώτη συνεδρία, οι συμμετέχοντες λάμβαναν ένα μικρό αλκοολούχο ποτό για να προκαλέσει μια αρχική επιθυμία για περισσότερα ποτά, ενώ στη συνέχεια μπορούσαν να καταναλώσουν μέχρι τέσσερα επιπλέον ποτά, με χρηματικό κίνητρο για κάθε ποτό που αρνιούνταν. Στη δεύτερη συνεδρία, οι συμμετέχοντες πρώτα χρησιμοποιούσαν την κάνναβή πριν ξεκινήσει η διαδικασία με το αλκοόλ. Το πείραμα ήταν τυχαιοποιημένο, ώστε η σειρά των συνεδριών να μην επηρεάζει τα αποτελέσματα.

Τρεις τύποι καταναλωτών

Τα αποτελέσματα ήταν σαφή: η μέση κατανάλωση αλκοόλ μειώθηκε περίπου 25% στις συνεδρίες όπου οι συμμετέχοντες είχαν προηγουμένως χρησιμοποιήσει κάνναβη. Η μέση κατανάλωση έπεσε από 2,09 ποτά στη συνεδρία μόνο με αλκοόλ σε 1,60 ποτά στη συνεδρία με κάνναβη. Η ανάλυση ανά συμμετέχοντα έδειξε τρεις κατηγορίες: Όσοι μείωσαν την κατανάλωση μετά τη χρήση κάνναβης, όσοι παρέμειναν στα ίδια επίπεδα ή αύξησαν την κατανάλωση, και όσοι δεν κατανάλωσαν καθόλου επιπλέον ποτά.

Η πιο σημαντική διαφορά εμφανίστηκε στις αναφορές για την επιθυμία κατανάλωσης αλκοόλ. Όσοι μείωσαν το αλκοόλ ανέφεραν σαφή μείωση της επιθυμίας τους σε διάφορα χρονικά σημεία μετά τη χρήση κάνναβης, ενώ οι όσοι παρέμειναν στα ίδια επίπεδα δεν εμφάνισαν σημαντική αλλαγή ή ακόμη και αύξηση. Αυτό υποδηλώνει ότι η μείωση της επιθυμίας για αλκοόλ μέσω της κάνναβης μπορεί να είναι καθοριστικός παράγοντας για όσους καταναλώνουν λιγότερο.

Η ανάλυση των επιπέδων THC στο αίμα δεν έδειξε διαφορές μεταξύ των ομάδων, κάτι που σημαίνει ότι η τάση να αντικατασταθεί το αλκοόλ με κάνναβη δεν σχετίζεται με μεγαλύτερη δόση ή ισχυρότερο προϊόν. Αντιθέτως, φαίνεται ότι ατομικές διαφορές στη αντίδραση στην κάνναβη παίζουν ρόλο.

Τα πορίσματα της έρευνας ενθαρρύνουν μελλοντικές μελέτες που θα μπορούσαν να διερευνήσουν διαφορετικά προϊόντα κάνναβης, ελεγχόμενες δόσεις και μεγαλύτερα, πιο ποικίλα δείγματα ώστε να κατανοηθεί καλύτερα η σχέση μεταξύ χρήσης κάνναβης και αλκοόλ, συνδυάζοντας εργαστηριακές και πραγματικές παρατηρήσεις.