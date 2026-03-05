Η KitKat ενώνει τις δυνάμεις της με την Formula 1 και το διάλειμμα ανεβάζει ταχύτητα

Η KitKat ενώνει τις δυνάμεις της με την Formula 1 σε μια τριετή συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα του διαλείμματος, προσφέροντας στους καταναλωτές μία νέα, συναρπαστική εμπειρία που συνδυάζει την απόλαυση της αγαπημένης σοκολάτας με τον παλμό και την ενέργεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το πιο αγαπημένο διάλειμμα αποκτά ταχύτητα, αδρεναλίνη και δράση, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή απόλαυσης.

Πλούσια σοκολάτα γάλακτος, τραγανά δημητριακά και κομμάτια γκοφρέτας συνθέτουν έναν ξεχωριστό γευστικό συνδυασμό που ανεβάζει ταχύτητα. Χάρη στην τεχνογνωσία και τις υψηλές παραγωγικές δυνατότητες της Nestlé, αυτή η συλλεκτική έκδοση της KitKat αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την ικανότητα της εταιρείας να αξιοποιεί την καινοτομία σε μεγάλη κλίμακα.

Ο Τάκης Κουβάτσος, Business Executive Officer Confectionery & Food, Nestlé Ελλάς, επεσήμανε:

«Η συνεργασία της KitKat με την Formula 1 επιβεβαιώνει την εκπληκτική παγκόσμια απήχηση αυτής της αγαπημένης μάρκας και ανοίγει νέους ορίζοντες για όλη την κατηγορία της σοκολάτας εκμοντερνίζοντας την. Πράγματι η Formula 1 βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από πολύ μεγάλα κοινά και οι ευκαιρίες που ανοίγονται τόσο από πλευράς επικοινωνίας, όσο και από πλευράς in-store activations είναι πάρα πολύ μεγάλες».

Η συνεργασία αυτή κορυφώνεται με έναν μεγάλο on pack διαγωνισμό που συνδυάζει την ταχύτητα της Formula 1 με την απόλαυση της KitKat. Έως τις 4 Απριλίου 2026, επιλεγμένες συσκευασίες KitKat με την ειδική σήμανση Formula 1 δίνουν την ευκαιρία στους καταναλωτές να κερδίσουν φανταστικά F1 & KitKat δώρα κάθε μέρα, καθώς και να μπουν στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο, 7 διπλά Grandstand εισιτήρια για το Formula 1 Gran Premio D’Italia 2026 στη Monza της Ιταλίας -- γιατί το διάλειμμα μπορεί να γίνει ακόμα πιο συναρπαστικό.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το: www.kitkat.gr/F1. Οι ειδικές συσκευασίες KitKat είναι διαθέσιμες στα καταστήματα λιανικής. Κάνε το απόλυτο διάλειμμα! Νιώσε την ταχύτητα, δες τη δράση και ζήσε τον ενθουσιασμό της Formula 1 με KitKat.