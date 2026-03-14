Οι σοκολάτες μπήκαν σε αντικλεπτικά κουτιά: Τι συμβαίνει στα σούπερ μάρκετ

Η εικόνα θυμίζει περισσότερο βιτρίνα κοσμηματοπωλείου παρά ράφι σούπερ μάρκετ. Σε πολλά καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι μπάρες σοκολάτας έχουν πλέον μπει… σε αντικλεπτικές θήκες.



Από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026, πελάτες σε υποκαταστήματα των Sainsbury’s, Tesco και Co-op αντικρίζουν μπάρες Cadbury Dairy Milk κλειδωμένες σε πλαστικά κουτιά ασφαλείας. Για να αγοράσει κάποιος μια απλή σοκολάτα, χρειάζεται πλέον να ζητήσει από υπάλληλο να ξεκλειδώσει τη θήκη.

Και αυτό δεν είναι υπερβολή, είναι αποτέλεσμα μιας νέας πραγματικότητας: η σοκολάτα έχει εξελιχθεί στο πιο κλεμμένο προϊόν των βρετανικών καταστημάτων.

Η σοκολάτα παίρνει τη θέση των «παραδοσιακών» στόχων

Για χρόνια, τα προϊόντα που εξαφανίζονταν συχνότερα από τα ράφια ήταν τα ξυράφια, το τυρί και ο καφές. Σήμερα όμως, σύμφωνα με ιδιοκτήτες καταστημάτων και αστυνομικές αρχές, η σοκολάτα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.



Η κλοπή λιανικής στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής να καταγράφουν πλέον τα περισσότερα περιστατικά.



Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν πρόκειται μόνο για ευκαιριακές κλοπές από ανθρώπους σε οικονομική δυσχέρεια.



Η Ένωση Καταστημάτων Ευκολίας (Association of Convenience Stores) επισημαίνει ότι οι κλοπές σοκολάτας συνδέονται όλο και περισσότερο με οργανωμένες ομάδες, οι οποίες μεταπωλούν τα προϊόντα σε καφέ, μπαρ, εστιατόρια ή μικρά καταστήματα λιανικής.



Ο Paul Cheema, ιδιοκτήτης αλυσίδας καταστημάτων στο Κόβεντρι, περιγράφει τη νέα κατάσταση μιλώντας στο BBC. «Παλιά ήταν τα ξυράφια, τα τυριά και ο καφές. Τώρα πολλοί κλέβουν κατόπιν παραγγελίας – και η σοκολάτα είναι το προϊόν που ζητούν περισσότερο».

Το οικονομικό πλήγμα για τα καταστήματα

Οι αριθμοί δείχνουν πόσο σοβαρό έχει γίνει το πρόβλημα. Ο όμιλος Heart of England Co-op, που διαχειρίζεται 38 καταστήματα στις Midlands, ανακοίνωσε ότι μόνο πέρυσι έχασε 250.000 λίρες από κλοπές σοκολάτας.

Για να περιορίσει τις απώλειες, επένδυσε 3 εκατομμύρια λίρες σε μέτρα ασφαλείας, όπως:

κλειδωμένες αντικλεπτικές θήκες

αναβαθμισμένα συστήματα καμερών

τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για εντοπισμό ύποπτων κινήσεων

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Steve Browne, ακόμη και ένας μόνο δράστης μπορεί να προκαλέσει απώλειες χιλιάδων λιρών μέσα σε μία εβδομάδα, αδειάζοντας κυριολεκτικά ολόκληρο το ράφι.

Ρεκόρ κλοπών και αυξανόμενη βία στα καταστήματα

Η ετήσια έκθεση του British Retail Consortium καταγράφει μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα.



Μόνο το τελευταίο έτος καταγράφηκαν:

5,5 εκατομμύρια περιστατικά κλοπών σε καταστήματα

περίπου 1.600 περιστατικά βίας ή κακοποίησης εργαζομένων καθημερινά

Παράλληλα, τα σούπερ μάρκετ ενισχύουν τα συστήματα προστασίας με:

ηλεκτρονικές ετικέτες εντοπισμού

προηγμένα συστήματα CCTV

κλειδωμένα εκθετήρια

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ καταστημάτων για επαναλαμβανόμενους δράστες

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιοκτήτες καταστημάτων έχουν εγκαταστήσει δεκάδες κάμερες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ φωτογραφίες γνωστών κλεφτών εμφανίζονται ακόμη και δίπλα στα ταμεία.

Όταν η σοκολάτα γίνεται σύμβολο της κρίσης στο λιανεμπόριο

Η αστυνομία του Cambridgeshire επιβεβαιώνει ότι η σοκολάτα βρίσκεται πλέον στην ίδια κατηγορία υψηλού κινδύνου με προϊόντα όπως:

το αλκοόλ

το κρέας

ο καφές

Το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας έχει ήδη ανακοινώσει νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση του εγκλήματος στο λιανεμπόριο, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό κατά των οργανωμένων κυκλωμάτων.



Έτσι, η εικόνα μιας μπάρας σοκολάτας κλειδωμένης πίσω από πλαστική θήκη έχει γίνει ίσως το πιο χαρακτηριστικό σύμβολο της κρίσης που αντιμετωπίζει σήμερα το βρετανικό λιανεμπόριο.