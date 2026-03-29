12 τόνοι σοκολάτας KitKat «έκαναν φτερά»: Το φορτηγό δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του

Δώδεκα τόνοι σοκολάτας KitKat εξαφανίστηκαν στην Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα, αφού κλέφτες έφυγαν με το φορτηγό που μετέφερε τα γλυκά, ανακοίνωσε το Σάββατο 28 Μαρτίου, ο ελβετικός γίγαντας τροφίμων Nestle.

Η KitKat ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters, ότι το φορτηγό που μετέφερε 413.793 σοκολάτες της νέας σειράς της ξεκίνησε από την κεντρική Ιταλία για να διανείμει τη σοκολάτα σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν έφτασε ποτέ στον προγραμματισμένο τελικό προορισμό του στην Πολωνία. Το όχημα και το εμπόρευμα παραμένουν αγνοούμενα. Η Nestle δεν αποκάλυψε πού ακριβώς χάθηκε το φορτηγό.

Σε ξεχωριστή δήλωση, η KitKat ανέφερε ότι οι χαμένες ταμπλέτες μπορούν να εντοπιστούν μέσω ενός μοναδικού κωδικού παρτίδας. Όποιος σαρώσει τους αριθμούς παρτίδας της κλεμμένης σοκολάτας θα λάβει οδηγίες για το πώς να επικοινωνήσει με την KitKat.

«Αν και εκτιμούμε την εξαιρετική γεύση των εγκληματιών, το γεγονός παραμένει ότι η κλοπή φορτίων αποτελεί ένα αυξανόμενο πρόβλημα για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους», ανέφερε η KitKat.

