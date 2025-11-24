Η κυβέρνηση καταπιάνεται με την «πληγή» των πολεοδομιών

Σημαντικά νομοσχέδια αναμένεται να συζητηθούν στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Νοεμβρίου που θα πραγματοποιηθεί τελικά την Πέμπτη το πρωί.

Πέραν του προϋπολογισμού, στον οποίο το Μέγαρο Μαξίμου δίδει μεγάλη σημασία, καθώς θεωρείται ο…«πολιορκητικός κριός», ώστε να ξεκολλήσει η Νέα Δημοκρατία από τη δημοσκοπική στασιμότητα στην οποία βρίσκεται εσχάτως, στο αυριανό Υπουργικό θα τεθούν επί τάπητος η μεταρρύθμιση της συγχώνευσης των Πολεοδομιών με το Κτηματολόγιο αλλά και οι αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο.

Είναι σαφές ότι για την κυβέρνηση το στοίχημα των αλλαγών στις Πολεοδομίες είναι πολυδιάστατο, καθώς πέραν της βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών, επιδιώκεται και η εξουδετέρωση μίας διαχρονικής εστίας διαφθοράς.

Όπως έχει επισημάνει και στο παρελθόν το flash.gr, σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων των πολεοδομιών, που τώρα βρίσκονται στους Δήμους, όπως η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών και ο έλεγχος των κατασκευών μεταβιβάζεται στο Κτηματολόγιο, ενώ στις Πολεοδομίες παραμένει ο πολεοδομικός σχεδιασμός.

Επιπλέον, στο αυριανό Υπουργικό αναμένεται να παρουσιαστεί η πρώτη ύστερα από 90 χρόνια ολοκληρωμένη αλλαγή στο κληρονομικό δίκαιο, έτσι, όπως την επεξεργάστηκε αρμόδια επιτροπή υπό τον…γκουρού στο Αστικό Δίκαιο, Απόστολο Γεωργιάδη. Μεταξύ των σημαντικών αλλαγών, η κατάργηση των λόγων αποποίησης της κληρονομιάς λόγω χρεών, η καθιέρωση των κληρονομικών συμβάσεων, όσο ο διαθέτης είναι εν ζωή, αλλά και η αύξηση της νόμιμης μοίρας για τη σύζυγο στο 33,3% από 25%, που είναι σήμερα και στο 66,7% για τα τέκνα.