Η Μαίρη Χατζηπαύλου εκπροσωπεί την Ελλάδα στα Miss Universe

Η εντυπωσιακή Ελληνίδα, με ύψος 1,71, έχει ήδη φτάσει στη Μπανγκόκ, όπου συμμετέχει σε φωτογραφίσεις, εκδηλώσεις και συνεντεύξεις στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του διαγωνισμού. Με αυτοπεποίθηση και φρεσκάδα, φιλοδοξεί να κάνει αισθητή την παρουσία της και να φέρει την Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς σκηνής ομορφιάς.

Δες φωτογραφίες από τη συμμετοχή της και μάθε τι ξεχωρίζει τη Μαίρη Χατζηπαύλου από τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες!