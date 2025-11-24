Χατζηπαύλου για Καινούργιου: «Δεν σας έκανα ρεζίλι - Να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη»

Η Μαίρη Χαζηπαύλου επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό Miss Universe που πραγματοποιήθηκε στην Ταϋλάνδη και βγήκε στο “Πρωινό” για να απαντήσεις ευθέως στην Κατερίνα Καινούργιου και τα όσα είχε πει για εκείνη. Η παρουσιάστρια είχε σχολιάσει λίγες ώρες μετά τον διαγωνισμό της 21ης Νοεμβρίου: «Χάζευα που λέτε τα Miss Universe. Παιδιά, τι γυναίκες από άλλο πλανήτη είναι αυτές; Αν τις δείτε από όλο τον κόσμο, σοκ. Δεν έχω δει πιο ωραίες γυναίκες μαζεμένες.

Εμείς έχουμε στείλει την κοπέλα αυτή, να ’ναι καλά το κορίτσι και γίναμε τόσο ρεζίλι! Δηλαδή, αντικειμενικά, δεν μιλάμε για ελληνική ομορφιά, αλλά σε σχέση με τις άλλες, ρε παιδί μου, για ποιον λόγο το κάναμε αυτό; Η κοπέλα, ωραίο κορίτσι, αλλά δεν είναι για να πάει στα Miss Universe. Είπε κάποιος ουάου, στείλαμε την ωραιότερη; Θα λέμε ψέματα; Μια χαρά είναι η κοπέλα για εδώ, αλλά όχι για να πάει στα Μις Υφήλιος».



«Δέχτηκα ένα απίστευτο bullying και ένα τεράστιο κύμα hate»

Η Χατζηπαύλου μίλησε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου για την εμπειρία της από τον διαγωνισμό και έδωσε την απάντησή της στην Καινούργιου. «Έδωσα το 100% του εαυτού μου. Σημασία δεν έχει ο τελικός προορισμός, αλλά το ταξίδι. Στην αρχή σοκαρίστηκα με τα σχόλια, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ.

Δέχτηκα ένα απίστευτο bullying και ένα τεράστιο κύμα hate που δεν το περίμενα. Πάρα πολλά βράδια όταν επιστρέφαμε στο ξενοδοχείο εξουθενωμένες έκλαιγα, δεν μπορούσα να το πιστέψω όλο αυτό. Έπρεπε να διαχειριστώ όλο αυτό το σκληρό πρόγραμμα που είχαμε εκεί και παράλληλα όλο το hate. Είμαι πάρα πολύ δυνατή, δεν το άφησα να με καταβάλει και να με ρίξει, αποφάσισα να ζήσω το όνειρό μου και τα κατάφερα. Και ήταν ένα τεράστιο όνειρο τα Καλλιστεία Miss Universe.

Δεν πιστεύω ότι έφταιξε κάτι συγκεκριμένα, εγώ έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό, με στεναχώρησε που δεν μπήκαμε στο Top 30. Στα παρασκήνια υπήρχε μεγάλη ίντριγκα, έκλαιγαν τα κορίτσια, δεν μπορούσαν να το διανοηθούν. Και μόνο που περπάτησα στην παγκόσμια σκηνή είμαι πολύ περήφανη.

Δεν θεωρώ ότι σας έκανα ρεζίλι σαν λαό, είχαμε μια πολύ αξιοπρεπή παρουσία και μπορεί να μην τα καταφέραμε, αλλά το προσπάθησα. Εγώ θέλω να πω ότι προφανώς και στεναχωρήθηκα, άνθρωπος είμαι. Θα ήθελα να πω όμως το εξής. Επειδή είμαστε γυναίκες, να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη και κατανόηση».

Η Μαίρη Χατζηπαύλου φόρεσε μια τουαλέτα εμπνευσμένη από τη “Νίκη της Σαμοθράκης” το γλυπτό που εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, παρόλα αυτά δεν κατάφερε να προκριθεί στο TOP30 του διαγωνισμού.