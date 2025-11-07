«Συγγνώμη» με λυγμούς μετά την κατακραυγή: «Είμαι άνθρωπος», λέει ο πρόεδρος των Miss Universe

Συγγνώμη ζήτησε ο πρόεδρος των καλλιστείων Miss Universe Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ για τον διασυρμό της Μις Μεξικό. Η δήλωσή του είχε προκαλέσει αίσθηση καθώς την αποκάλεσε «χαζή» μπροστά στις κάμερες, ενώ την κάλεσε και να απολογηθεί μπροστά στις συνυποψήφιές της.

Μιλώντας με λυγμούς στις κάμερες ο Ιτσαραγκρισίλ ανέφερε: «Είμαι άνθρωπος. Δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο». Μάλιστα, δίπλα του βρισκόταν ένας άνδρας που κρατούσε χαρτομάντηλα και του έδωσε για να σκουπίσει τα δάκρυά του.

Σε δεύτερη δήλωσή του είπε: «Δεν είχα πρόθεση να βλάψω κανέναν, γιατί σας σέβομαι όλους. Λυπάμαι πολύ που συνέβη αυτό. Πρώτα, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τις υποψήφιες. Αν κάποιος επηρεάστηκε και δεν ένιωσε άνετα με αυτό που συνέβη, λυπάμαι πολύ».

Η αντίδραση της Μις Μεξικό

Η Μελίσα Φλόρες Μπος αποχώρησε, ενώ κι άλλες διαγωνιζόμενες σηκώθηκαν αφού δεν συμφωνούσαν με την τακτική που ακολούθησε το μέλος της επιτροπής, Μάλιστα απείλησαν ότι θα αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό. Ωστόσο, ο Ιτσαραγκρισίλ ακουγόταν να τους φωνάζει «Σταματήστε, καθίστε κάτω», σε μια προσπάθεια να μη δημιουργηθεί χάος και να διακόψει τη μαζική έξοδο.

WE STAND WITH MISS MEXICO. GIVE MISS UNIVERSE BACK TO IMG.#MissUniverse2025 pic.twitter.com/WlF3dBMa7d — rhae 🪽 (@itgirljadeiana) November 4, 2025

Όμως, στο πλευρό της Μις Μεξικό στάθηκε η περσινή νικήτρια από τη Δανία, Βικτόρια Θίλβινγκ και μέλος της φετινής επιτροπής, η οποία μη μπορώντας να ανεχτεί τη δημόσια διαπόμπευση της νεαρής Μεξικανής έφυγε από την αίθουσα. Σε δηλώσεις που έκανε μπροστά στις κάμερες ανέφερε «Αυτό αφορά τα δικαιώματα των γυναικών. Λυπάμαι πολύ, πρέπει να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο. Σεβόμαστε τους πάντες, αλλά αυτός δεν είναι τρόπος να αντιμετωπίζονται τα πράγματα. Το να προσβάλλεις ένα άλλο κορίτσι, είναι πέρα από ασέβεια. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Γι’ αυτό παίρνω το παλτό μου και φεύγω».