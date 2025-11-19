Ντόμινο παραιτήσεων στα «Μις Υφήλιος»: Και δεύτερος κριτής αποχώρησε πριν τον τελικό

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον διαγωνισμό ομορφιάς «Μις Υφήλιο» αφού μετά την παραίτηση-βόμβα του Γαλλολιβανέζου μουσικού Ομάρ Χαρφούς το βράδυ της Τρίτης 18 Νοεμβρίου, την Τετάρτη, ο γνωστός ποδοσφαιριστής Κλοντ Μακελελέ ανακοίνωσε πως αποχωρεί και εκείνος από την οκταμελή κριτική επιτροπή.

Οι αιχμές που άφησε ο Χαρφούς για στημένο διαγωνισμό και νοθεία στα αποτελέσματα έφερε ένα ντόμινο εξελίξεων που έχει ταράξει τους Ταϊλανδούς διοργανωτές. «Μια "αυτοσχέδια κριτική επιτροπή" είχε προεπιλέξει τις φιναλίστ" τόνισε ο Χαρφούς, λίγες ημέρες πρις διεξαχθεί ο τελικός που είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Γάλλος ποδοσφαιρικός προπονητής Κλοντ Μακελελέ ανακοίνωσε επίσης την αποχώρησή του, επικαλούμενος «απρόβλεπτους προσωπικούς λόγους».

Ο κ. Μακελελέ, ανακοινώνοντας επίσης την παραίτησή του μέσω Instagram, τη χαρακτήρισε «δύσκολη απόφαση». «Τρέφω τη μέγιστη εκτίμηση για τα "Μις Υφήλιος". Ο διαγωνισμός αντιπροσωπεύει την ενδυνάμωση, την ποικιλομορφία και την αριστεία, αξίες που υποστήριζα πάντα στην καριέρα μου», έγραψε.

Οι παραιτήσεις αυτές ακολούθησαν δύο εβδομάδες μετά την αποχώρηση αρκετών διαγωνιζομένων κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης όταν ο αντιπρόεδρος του διαγωνισμού επιτέθηκε λεκτικά στην εκπρόσωπο του Μεξικού.

Από την πλευρά του, ο Οργανισμός Μις Υφήλιος εξέδωσε δήλωση διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του Harfouch και τονίζοντας ότι «καμία εξωτερική ομάδα δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να αξιολογήσει τις διαγωνιζόμενες ή να επιλέξει τις φιναλίστ».

Υπονοήθηκε μάλιστα ότι ο κ. Harfouch πιθανότατα να αναφερόταν στο πρόγραμμα Beyond the Crown, μια «πρωτοβουλία κοινωνικού αντίκτυπου» που λειτουργεί ανεξάρτητα από τον διαγωνισμό Μις Υφήλιος και διαθέτει δική της επιτροπή επιλογής. Το πρόγραμμα αυτό παρουσιάστηκε επίσημα τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη ο οργανισμός ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί του κ. Harfouch «παρερμήνευσαν» τον σκοπό του.