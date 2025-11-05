Σάλος στα καλλιστεία Miss Universe:Η στιγμή που ο πρόεδρος του διαγωνισμού λέει «χαζή» τη Μις Μεξικό

Αναταραχή επικρατεί στα καλλιστεία «Miss Universe» καθώς η περσινή νικήτρια από τη Δανία, Βικτόρια Θίλβινγκ και μέλος της φετινής επιτροπής, αποχώρησε ξαφνικά από εκδήλωση ύστερα από δημόσια επίπληξη που έκανε ο πρόεδρος του διαγωνισμού στη Μις Μεξικό.

Ο διαγωνισμός που φέτος θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ, έχει κατακλυστεί από δεκάδες καλλονές οι οποίες θα διαγωνιστούν για να εκλεγεί η φετινή Μις Υφήλιος.

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, όταν ο Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ, αντιπρόεδρος για την Ασία και Ωκεανία στη διοργάνωση Miss Universe, ζήτησε από τη φετινή εκπρόσωπο του Μεξικού, Μελίσα Φλόρες Μπος, να εξηγήσει δημοσίως τον λόγο που απείχε από φωτογράφιση με χορηγό νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Η στιγμή που την αποκαλεί «χαζή» μπροστά στις διαγωνιζόμενες

Σε πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ακούγεται ο Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ να ζητά από τη Μελίσα Φλόρες Μπος να σηκωθεί και να απολογηθεί μπροστά στις συνυποψήφιές της τη στιγμή που την καταγράφουν οι κάμερες.

Η Μεξικανή καλλονή, εμφανώς σοκαρισμένη, ζήτησε η επίπληξη να γίνει σε ιδιωτικό χώρο και όχι μπροστά τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες. Ωστόσο, σε έντονο και αυστηρό ύφος, ο Ιτσαραγκρισίλ τη διέκοψε και σύμφωνα με αναφορές την αποκάλεσε «χαζή».



Στη συνέχεια έδωσε εντολή στην ασφάλεια να τη συνοδεύσουν εκτός αίθουσας. Η Μελίσα Φλόρες Μπος αποχώρησε, ενώ κι άλλες διαγωνιζόμενες σηκώθηκαν αφού δεν συμφωνούσαν με την τακτική που ακολούθησε το μέλος της επιτροπής, Μάλιστα απείλησαν ότι θα αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό. Ωστόσο, ο Ιτσαραγκρισίλ ακουγόταν να τους φωνάζει «Σταματήστε, καθίστε κάτω», σε μια προσπάθεια να μη δημιουργηθεί χάος και να διακόψει τη μαζική έξοδο.

Όμως, στο πλευρό της Μις Μεξικό στάθηκε η Θίλβινγκ, η οποία μη μπορώντας να ανεχτεί τη δημόσια διαπόμπευση της νεαρής Μεξικανής έφυγε από την αίθουσα. Σε δηλώσεις που έκανε μπροστά στις κάμερες ανέφερε «Αυτό αφορά τα δικαιώματα των γυναικών. Λυπάμαι πολύ, πρέπει να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο. Σεβόμαστε τους πάντες, αλλά αυτός δεν είναι τρόπος να αντιμετωπίζονται τα πράγματα. Το να προσβάλλεις ένα άλλο κορίτσι, είναι πέρα από ασέβεια. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Γι’ αυτό παίρνω το παλτό μου και φεύγω».