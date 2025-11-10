Miss Universe χωρίς «παγκόσμια ειρήνη»: Το «δολοφονικό» βλέμμα της Μις Ισραήλ στη Μις Παλαιστίνη

«Παγκόσμια ειρήνη» εύχονται -παραδοσιακά- όλες οι συμμετέχουσες στον διαγωνισμό ομορφιάς «Miss Universe», μόνο που το «δολοφονικό» βλέμμα της Μις Ισραήλ στη Μις Παλαιστίνη στον φετινό διαγωνισμό της Μπανγκόκ κάνει αυτή την ευχή να μοιάζει -τουλάχιστον- ειρωνεία.

Η παρουσία της Nadeen Ayoub, της πρώτης εκπροσώπου της Παλαιστίνης στον διαγωνισμό Miss Universe, φαίνεται πως δεν αντιμετωπίστηκε με ενθουσιασμό από την Ισραηλινή διαγωνιζόμενη Melanie Shiraz. Η κάμερα κατέγραψε την κοπέλα από το Ισραήλ να κοιτάζει με «δολοφονικό» ύφος την κοπέλα από την Παλαιστίνη, με το στιγμιότυπο να γίνεται viral και αφορμή για συζητήσεις και διαξιφισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Το βίντεο μοιράστηκε στα social media η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία σχολίασε δηκτικά: «Λευτεριά στη Μις Παλαιστίνη από την ισραηλινή ενέργεια», «στολίζοντας» την ανάρτηση με ένα μπλε μάτι για τη... γλιτώσει από το μάτιασμα.

Free miss palestine from Israeli energy ✋🧿 🧙 pic.twitter.com/dngl2EbSqG — Rima Hassan (@RimaHas) November 9, 2025

Η Ayoub, που στέφθηκε Μις Παλαιστίνη το 2022 και ζει μεταξύ Ραμάλα και Ντουμπάι, έκανε την πρώτη της επίσημη εμφάνιση στην τελετή «Universe Ceremony», προάγγελο του τελικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στις 21 Νοεμβρίου. Όπως δήλωσε, στόχος της είναι να «μεταφέρει τη φωνή των καταπιεσμένων ανθρώπων της Παλαιστίνης», ειδικά των γυναικών και των παιδιών, «εν μέσω της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ».



Η παρουσία της φαίνεται πως ενόχλησε την Ισραηλινή διαγωνιζόμενη. Η Melanie Shiraz επικρίθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το «εχθρικό» βλέμμα που έριξε στην Ayoub τη στιγμή που εκείνη χαιρετούσε το κοινό - ένταση που δεν ήρθε από το πουθενά. Πριν από λίγες εβδομάδες, η Shiraz είχε επιτεθεί στην Παλαιστίνια συμμετέχουσα μέσα από βίντεο στο Instagram, κατηγορώντας την ότι «διαστρεβλώνει την εικόνα του Ισραήλ».



Παρότι η Shiraz υποστήριξε αργότερα ότι δεν αναφερόταν σε κάποια συγκεκριμένη διαγωνιζόμενη, στο βίντεο γίνεται σαφής αναφορά στην Ayoub.



Η συμμετοχή της Nadeen Ayoub θεωρείται από πολλούς ως μια ιστορική και συμβολική στιγμή καθώς για πρώτη φορά, η Παλαιστίνη έχει φωνή σε έναν διεθνή διαγωνισμό τέτοιου βεληνεκούς.