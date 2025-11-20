Σοκαριστικό ατύχημα στα καλλιστεία Miss Universe - Η Μις Τζαμάικα κατέληξε σε φορείο

Για κάθε διαγωνιζόμενη, η πασαρέλα με την επίσημη τουαλέτα είναι μια από τις πλέον καθοριστικές στιγμές της στον δρόμο προς τον τελικό. Μόνο που για τη Μις Τζαμάικα, αυτή η στιγμή λίγο έλειψε να αποβεί μοιραία στα καλλιστεία Miss Universe που διεξάγονται στην Ταϊλάνδη.

Η Gabrielle Henry είχε ένα σοκαριστικό ατύχημα στη διάρκεια των προκριματικών για την ανάδειξη της Miss Universe, όταν -χωρίς να το καταλάβει- έπεσε από τη σκηνή του διαγωνισμού, προκαλώντας τον πανικό στους κριτές και τους θεατές του προκριματικού. Τη στιγμή του ατυχήματος, η Μις Τζαμάικα φορούσε ένα μακρύ και λαμπερό πορτοκαλί φόρεμα, το οποίο είχε ένα μεγάλο σκίσιμο.

Με ψηλά το κεφάλι, η Gabrielle Henry περπατούσε αγέρωχη στη σκηνή, αλλά ένα λάθος βήμα την οδήγησε σε ένα από τα ανοίγματα, με αποτέλεσμα να πέσει με σοκαριστικό τρόπο.

Αμέσως, ο πρόεδρος του οργανισμού Miss Universe, Raul Rocha και ο διευθυντής του Miss Universe Thailand, Nawat Itsaragrisil πετάχτηκαν από τις θέσεις τους και έτρεξαν να βοηθήσουν το 28χρονο μοντέλο, το οποίο δεν μπορούσε να σταθεί όρθιο. Παραϊατρικό προσωπικό έσπευσε στο σημείο κι ενώ ο διαγωνισμός συνεχιζόταν στη σκηνή, η Gabriel μεταφέρθηκε με φορείο προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη.



🇯🇲👑 | Durante la competencia preliminar del Miss Universo 2025, la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una caída aparatosa en plena pasarela: tuvo que ser retirada en camilla para recibir atención médica. pic.twitter.com/8yAXi4VxAi — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 19, 2025

Η ανακοίνωση για την υγεία της Μις Τζαμάικα



Ο Raúl Rocha όχι μόνο βοήθησε την Gabrielle αμέσως μετά το ατύχημα, αλλά παρακολουθούσε στενά την κατάστασή της, παραμένοντας δίπλα της στο νοσοκομείο μέχρι να βεβαιωθεί ότι ήταν εκτός κινδύνου.



Με δήλωσή του στα social media αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της Μις Τζαμάικα: «Θα ήθελα να μοιραστώ με την οικογένεια της Miss Universe, η οποία ανησυχεί για την υγεία της Μις Υφήλιος Τζαμάικα, ότι στις 12:00 π.μ. ώρα Μπανγκόκ, μόλις έφυγα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Ήμουν εκεί μαζί της και της οικογένειάς της και ευτυχώς, δεν έχει κατάγματα και λαμβάνει εξαιρετική φροντίδα», δήλωσε o πρόεδρος του οργανισμού.

Και πρόσθεσε: «Θα παραμείνει υπό παρακολούθηση για το υπόλοιπο της νύχτας και θα μείνουμε σε επαφή με την οικογένειά της για να προσφέρουμε υποστήριξη. Οι προσευχές μας είναι μαζί της για γρήγορη ανάρρωση».



Σε ανακοίνωσή του ο οργανισμός Miss Universe Jamaica τονίζει ότι «η Gabrielle Henry έπεσε από την κεντρική σκηνή κατά τη διάρκεια του γύρου με τις βραδινές τουαλέτες του προκαταρκτικού διαγωνισμού πριν από τον τελικό του Miss Universe που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ταϊλάνδη. Μεταφέρθηκε νοσοκομείο Paolo Rangsit στην Ταϊλάνδη, όπου γιατροί την περιθάλπουν και έχουν ενημερώσει ότι δεν έχει υποστεί τραυματισμούς που να απειλούν τη ζωή της. Ωστόσο, συνεχίζουν να της κάνουν εξετάσεις για να διασφαλίσουν την πλήρη ανάρρωσή της».

Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό αν η Μις Τζαμάικα θα συνεχίσει στον διαγωνισμό.

Ποια είναι η Μις Τζαμάικα

Η 28χρονη Gabrielle Henry είναι γιατρός και δικηγόρος. Συνδυάζει την επιστήμη με την προσφορά μέσω του έργου της στην οφθαλμολογία και του ιδρύματός της που υποστηρίζει άτομα με προβλήματα όρασης.

Στέφθηκε Μις Τζαμάικα τον Αύγουστο, όταν είδε επιτέλους το όνειρό της να διαγωνιστεί στα Miss Universe να γίνεται πραγματικότητα. Συμμετείχε στον εθνικό διαγωνισμό ομορφιάς το 2023, αλλά δεν είχε κερδίσει το στέμμα εκείνη τη χρονιά.