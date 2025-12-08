Miss Universe: Η Μις Τζαμάικα νοσηλεύεται με εγκεφαλική αιμορραγία μετά την πτώση της στα καλλιστεία

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την κατάσταση της Μις Τζαμάικα Gabrielle Henry, η οποία είχε ένα σοκαριστικό ατύχημα στη σκηνή του διαγωνισμού ομορφιάς Miss Universe.



Ο Οργανισμός Miss Universe (MUO) και η οικογένεια της κοπέλας, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται από τις 19 Νοεμβρίου, οπότε και είχε το ατύχημα, πέφτοντας σε ένα άνοιγμα της σκηνής των καλλιστείων, ενημέρωσαν για την κατάσταση της υγείας της.



«Η Gabrielle Henry υπέστη σοβαρή πτώση από ένα άνοιγμα στη σκηνή ενώ εκτελούσε την πασαρέλα της κατά τη διάρκεια του προκριματικού διαγωνισμού στις 19 Νοεμβρίου 2025, με αποτέλεσμα ενδοκρανιακή αιμορραγία με απώλεια συνείδησης, κάταγμα, εκδορές στο πρόσωπο και άλλους σοβαρούς τραυματισμούς», ανέφερε η δήλωση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025.



«Εισήχθη αμέσως σε μονάδα εντατικής θεραπείας στην Μπανγκόκ, όπου παρέμεινε σε κρίσιμη κατάσταση υπό συνεχή νευρολογική παρακολούθηση και συνεχίζει να χρειάζεται 24ωρη εξειδικευμένη παρακολούθηση».



Ο Οργανισμός Miss Universe, αφού εξέφρασε την υποστήριξή του προς την Gabrielle και την οικογένειά της, αποκάλυψε ότι η 28χρονη καλλονή «θα επιστρέψει στη Τζαμάικα τις επόμενες ημέρες συνοδευόμενη από πλήρη ιατρική ομάδα και θα μεταφερθεί απευθείας στο νοσοκομείο για συνέχιση της θεραπείας και της ανάρρωσης».

«Ο Οργανισμός Miss Universe στάθηκε δίπλα στην Gabrielle και την οικογένειά της σαν να ήταν δική τους, αναλαμβάνοντας πλήρως και άμεσα την ευθύνη χωρίς δισταγμό», συνεχίζει η δήλωση.



«Έχει καλύψει όλα τα έξοδα νοσηλείας, ιατρικής περίθαλψης και αποκατάστασης στην Ταϊλάνδη, καθώς και τα έξοδα διαμονής και διαβίωσης για τη μητέρα και την αδερφή της, οι οποίες παρέμειναν στο πλευρό της καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου».



Δήλωσε επίσης ότι συντονίζει μια πτήση επιστροφής στη Τζαμάικα με «ιατρική συνοδεία» για την Gabrielle και τα μέλη της οικογένειάς της και θα καλύψει όλα τα μελλοντικά ιατρικά έξοδα που σχετίζονται με το ατύχημα.



Όπως μεταδίδει το E! News, η οικογένεια της Μις Τζαμάικα παρενέβη επίσης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της στον οργανισμό για την υποστήριξή του καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας.



Η ενημέρωση έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου η Gabrielle έπεσε από τη σκηνή ενώ περπατούσε κατά τη διάρκεια των προκριματικών με τα βραδινά φορέματα.