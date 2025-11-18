Σκάνδαλο στον διαγωνισμό «Μις Υφήλιος»: Παραίτηση κριτή με «καρφιά» για ψηφοφορία με «σκιές»

Λίγες μέρες μετά τον σάλο που προκάλεσε το φερόμενο «απαξιωτικό» και «εχθρικό» βλέμμα της Μις Ισραήλ, Μελάνι Σιράζ, προς την Μις Παλαιστίνη, Ναντίν Αγιούμπ, και τις απειλές που υποστήριξε ότι δέχθηκε η πρώτη μετά το επίμαχο βίντεο, ένα νέο περιστατικό έρχεται να ταράξει ξανά τα νερά του διαγωνισμού Miss Universe.

Ο Λιβανέζος συνθέτης και μουσικός Ομάρ Χαρφούχ σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail ανακοίνωσε ότι παραιτείται από την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού, μόλις τρεις ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό. Η απόφαση του Χαρφούχ πυροδοτεί νέα κύμo αποκαλύψεων και αμφισβήτησης για τη διαφάνεια του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τον Χαρφούχ, η παραίτησή του οφείλεται στο γεγονός ότι είχε σχηματιστεί μια «αυτοσχέδια κριτική επιτροπή», η οποία προχώρησε σε μυστική διαδικασία επιλογής των 30 φιναλίστ, χωρίς τη συμμετοχή των επίσημων μελών της επιτροπής. Όπως τόνισε, υπήρχε «σημαντική πιθανή σύγκρουση συμφερόντων» λόγω προσωπικών σχέσεων ορισμένων ατόμων με διαγωνιζόμενες και, μάλιστα, το άτομο που είχε την ευθύνη για την καταμέτρηση των ψήφων και τη διαχείριση των αποτελεσμάτων συνδεόταν με εθνική οργάνωση μιας συμμετέχουσας χώρας.

Ο Χαρφούχ επεσήμανε ότι η απόφασή του να αποχωρήσει ήρθε μετά από μια «ασεβή συζήτηση» με τον διοργανωτή του διαγωνισμού, Ραούλ Ρότσα, και πρόσθεσε ότι δεν θα παίξει ούτε τη μουσική που είχε συνθέσει για την εκδήλωση.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Λιβανέζος κριτής εξήγησε αναλυτικά τους λόγους της παραίτησής του. Συγκεκριμένα στην ανάρτηση του στο Instagram έγραψε:

«Αποφάσισα να παραιτηθώ από τον ρόλο μου ως τελικός κριτής στο Miss Universe 2025 και θεωρώ σημαντικό να εξηγήσω τους λόγους. Δύο ημέρες πριν τον τελικό, πραγματοποιήθηκε μια μυστική ψηφοφορία για την προεπιλογή 30 διαγωνιζόμενων από τους 136. Αυτή η ψηφοφορία διεξήχθη από άτομα που δεν είναι επίσημα μέλη της κριτικής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου εμού. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν γνωρίζει ποιοι είναι οι 30 επιλεγμένοι, εκτός από ένα άτομο που κατέχει τα αποτελέσματα. Το ίδιο άτομο συνδέεται με μια εθνική οργάνωση μιας συμμετέχουσας χώρας — κάτι που αποτελεί σαφή σύγκρουση συμφερόντων.

Δεν θα μπορούσα να σταθώ ενώπιον του κοινού και των τηλεοπτικών καμερών, προσποιούμενος ότι νομιμοποιώ μια ψηφοφορία στην οποία δεν συμμετείχα. Κάποιες από τις χώρες που αποκλείστηκαν μέσω αυτής της διαδικασίας μπορεί να βρίσκονται σε πόλεμο, να υφίστανται διακρίσεις ή να είναι γεωπολιτικά ευαίσθητες. Οι θεατές θα υποθέσουν ότι η κριτική επιτροπή πήρε αυτές τις αποφάσεις, και δεν μπορώ να αναλάβω ευθύνη για μια διαδικασία στην οποία δεν συμμετείχα. Το να προσποιηθώ το αντίθετο θα ήταν ανέντιμο».

Δείτε την ανάρτηση