Ελληνικά Καλλιστεία 2025: Ποια κορίτσια αναδείχθηκαν «Star Hellas», «Miss Hellas» και «Miss Young»

Στο “Fantasia Live” πραγματοποιήθηκε ο 73ος Διαγωνισμός Ομορφιάς «Star Hellas, Miss Hellas, Miss Young 2025» με παρουσιάστρια την Κατερίνα Στικούδη. Δώδεκα εντυπωσιακές φιναλίστ ανέβηκαν στη σκηνή και διεκδίκησαν τους κορυφαίους τίτλους ομορφιάς της χώρας μέσα από πασαρέλες, συνεντεύξεις και εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Άννα Νικολαρά, Μάρθα Παπαχρυσάνθου, Δήμητρα Βαράκη, Γιώργος Μεστούσης, Μικαέλα Κάσαρι, Πάνος Ζήνας, Γκαλένα Βελίκοβα, Μαρία Αποστολάκη, Ερμίνα Κωνσταντίνα Σούκου, Στέλλα Τριβέλλα, Μαριγιάννα Νάκου / φωτογραφία NDP

Οι νικήτριες

Η 19χρονη Μικαέλα Κάσαρι, αναδείχθηκε «Star Hellas 2025» και «Miss World Greece 2026», η 22χρονη Κρητικιά Μαρία Αποστολάκη κατέκτησε τον τίτλο «Miss Hellas 2025» και «Miss International 2026», και η 17χρονη Ερμίνα Κωνσταντίνα Σούκου αναδείχθηκε «Miss Young 2025». Τους αναπληρωματικούς τίτλους κατέκτησαν οι Δήμητρα Βαράκη, Άννα Νικολαρά και Στέλλα Τριβέλλα.

Την κριτική επιτροπή του 73ου Διαγωνισμού Ομορφιάς αποτέλεσαν ο Πάνος Ζήνας, CEO του θεσμού και καταξιωμένος σχεδιαστής μόδας, η Ιωάννα Σαραντοπούλου, η Μαριβέλ Μάτος Μορένο, η Κωνσταντίνα Σωτηρίου,η Julia Matejczuk, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η Στέλλα Μιχαηλίδου, η Γκαλένα Βελίκοβα, η Σοφία Φάις και η Μαριγιάννα Νάκου.

Julia Matejczuk, Κατερίνα Στικούδη, Πάνος Ζήνας, Γκαλένα Βελίκοβα, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, Κωνσταντίνα Σωτηρίου / φωτογραφία NDP

Θεατές σε όλο τον κόσμο

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε το γεγονός ότι για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια, ο διαγωνισμός μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του επίσημου καναλιού του θεσμού στο YouTube @hellenicbeautypageant, δίνοντας τη δυνατότητα σε κοινό από την Ελλάδα και το εξωτερικό να τον παρακολουθήσει σε πραγματικό χρόνο, ενώ χιλιάδες θεατές συμμετείχαν ενεργά στη ζωντανή ψηφοφορία μέσω διεθνούς πλατφόρμας Διαγωνισμών Ομορφιάς.