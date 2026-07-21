Η «μητέρα-σφαίρα» που αψηφά την επιστήμη – Το «UFO» περιστατικό που παραμένει άλυτο

Παρά τις προσπάθειες των επιστημόνων να δώσουν συμβατικές εξηγήσεις σε πολλές θεάσεις άγνωστων εναέριων φαινομένων (UAP), ένα περιστατικό που καταγράφηκε το 2023 στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί να αποτελεί γρίφο ακόμη και για τους ειδικούς που μελετούν τα UFO.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναφορά για μια σειρά από πορτοκαλί και κόκκινες φωτεινές σφαίρες, οι οποίες εντοπίστηκαν κοντά σε μια ευαίσθητη στρατιωτική εγκατάσταση στις δυτικές ΗΠΑ από στελέχη των ομοσπονδιακών υπηρεσιών πληροφοριών.

Το πιο παράξενο στοιχείο της υπόθεσης ήταν η παρουσία μιας μεγάλης φωτεινής σφαίρας, η οποία περιγράφηκε ως «μητέρα-σφαίρα», καθώς φέρεται να απελευθέρωνε μικρότερα φωτεινά αντικείμενα.

Ένα φαινόμενο που δεν ταιριάζει με γνωστές εξηγήσεις



Ο αστροφυσικός του Χάρβαρντ Άβι Λεμπ, επικεφαλής του Επιστημονικού Συμβουλίου για τα UAP της κυβέρνησης Τραμπ, έχει προτείνει ότι αρκετές εμφανίσεις φωτεινών σφαιρών μπορούν να εξηγηθούν μέσω φυσικών ή τεχνολογικών φαινομένων.

Μία πιθανή εξήγηση είναι η δημιουργία πλάσματος από ισχυρές δέσμες λέιζερ. Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοια φαινόμενα μπορούν να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση ενός φωτεινού αντικειμένου που κινείται στον αέρα χωρίς να διαθέτει πραγματική στερεή δομή.

Ωστόσο, ο ίδιος υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση του 2023.

Όπως ανέφερε, τα χαρακτηριστικά του περιστατικού —η διάρκεια πολλών ωρών, η ακινησία της μεγάλης σφαίρας και η εμφάνιση μικρότερων αντικειμένων— δεν συμβαδίζουν με ένα πλάσμα που δημιουργείται από λέιζερ.

«Απαιτούν τεχνολογία που δεν διαθέτουμε»



«Οι ανώμαλες σφαίρες που αναφέρθηκαν από το AARO στο Πεντάγωνο απαιτούν πολύ ισχυρότερα λέιζερ από αυτά που υπάρχουν σήμερα», υποστήριξε ο Λεμπ.

Σύμφωνα με την αναφορά του Γραφείου Επίλυσης Ανωμαλιών σε Όλους τους Τομείς (AARO), τα αντικείμενα παρουσίαζαν «διαφορετικά κινηματικά χαρακτηριστικά», όπως φαινομενικά συντονισμένες οριζόντιες κινήσεις και αλλαγές στο ύψος τους.

Για τους ερευνητές, το στοιχείο που δυσκολεύει περισσότερο την εξήγηση είναι η φαινομενική αλληλεπίδραση μεταξύ των αντικειμένων.

«Δεν μπορώ να σκεφτώ καμία συμβατική εξήγηση»



Την αδυναμία εξήγησης του περιστατικού εξέφρασε και ο απόστρατος ναύαρχος Τιμ Γκάλοντετ, μέλος του ίδιου επιστημονικού συμβουλίου.

«Η σφαιρική αστραπή και τα πλάσματα που παράγονται από λέιζερ αποτελούν πιθανές εξηγήσεις για ορισμένες περιπτώσεις. Όμως στην περίπτωση των “σφαιρών που εκτοξεύουν άλλες σφαίρες”, δεν μπορώ να βρω καμία συμβατική εξήγηση», δήλωσε.

Η αναφορά στη σφαιρική αστραπή αποτελεί μία ακόμη πιθανότητα που εξετάζουν οι επιστήμονες. Πρόκειται για ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο, κατά το οποίο εμφανίζονται φωτεινές ηλεκτρικές σφαίρες, κυρίως μετά από καταιγίδες. Ωστόσο, ούτε αυτή η θεωρία φαίνεται να εξηγεί πλήρως τη συμπεριφορά που καταγράφηκε το 2023.

Ένα μυστήριο που παραμένει ανοιχτό



Το περιστατικό δεν αποτελεί απόδειξη για εξωγήινη προέλευση, επισημαίνουν οι ειδικοί, αλλά καταδεικνύει τα όρια της σημερινής επιστημονικής γνώσης.

Καθώς οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν εκατοντάδες αναφορές για UAP, η συγκεκριμένη υπόθεση παραμένει μία από τις πιο δύσκολες να εξηγηθούν: ένα φαινόμενο που μοιάζει να υπακούει σε κανόνες κίνησης και συμπεριφοράς, αλλά ταυτόχρονα δεν ταιριάζει με κανένα γνωστό φυσικό ή τεχνολογικό μοντέλο.

Με πληροφορίες από nypost