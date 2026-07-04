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Από «μικρά πράσινα ανθρωπάκια» μέχρι κοσμικούς θηρευτές, η επιστήμη προσπαθεί να κάνει κάτι σχεδόν αδύνατο: να υπολογίσει τί θα έτρωγε και πόση ενέργεια θα έκαιγε ένας εξωγήινος αν απλώς… προσπαθούσε να επιβιώσει.

Πίσω από το ερώτημα αυτό κρύβεται περισσότερο φαντασία -που ενισχύεται και από την επικαιρότητα της κυκλοφορίας της νέας ταινίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ Disclosure Day- παρά επιστήμη. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι εξωγήινη ζωή έχει επισκεφθεί τη Γη.

Προς επίρρωση των παραπάνω, η NASA έχει δηλώσει ότι τα λεγόμενα UAPs δεν αποτελούν αποδεδειγμένη εξωγήινη τεχνολογία, ενώ και το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ δεν έχει καταγράψει επαληθεύσιμα στοιχεία τέτοιας δραστηριότητας.

Danie Franco/Unsplash

Τι σημαίνει πραγματικά «εξωγήινος»



Ο όρος «εξωγήινος» δεν είναι βιολογική κατηγορία αλλά γεωγραφικός: σημαίνει απλώς «προερχόμενος εκτός Γης». Με αυτήν τη λογική, οι μόνοι «εξωγήινοι» των οποίων γνωρίζουμε τη βιολογία και τη διατροφή είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι — όταν βρίσκονται στο διάστημα.

Οι αστροναύτες αποδεικνύουν ότι η απομάκρυνση από τη Γη αλλάζει ριζικά τον τρόπο που τρώμε: μικροβαρύτητα, αλλαγές στη γεύση, απώλεια μυϊκής μάζας και διαφοροποίηση του μεταβολισμού απαιτούν πλήρη αναπροσαρμογή της διατροφής.

Έτσι, ακόμη και για τη δική μας βιολογία, η «διαστημική τροφή» είναι μια πρόκληση προσαρμογής.

Θερμίδες εξωγήινων: Όταν η επιστήμη μετράει την κοσμική πείνα



Παρότι οι εξωγήινοι ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας, η βιολογία μπορεί να δώσει εκτιμήσεις για κάτι πολύ βασικό: την ενέργεια που χρειάζεται ένα ζωντανό ον.

Σε κάθε οργανισμό, ο βασικός μεταβολισμός αυξάνεται με το βάρος, αλλά όχι γραμμικά. Έτσι, ένα μικρό ζώο καίει πολύ περισσότερη ενέργεια ανά γραμμάριο σώματος από ένα μεγάλο. Με βάση αυτό το μοντέλο:

ένα πλάσμα 30 κιλών θα χρειαζόταν περίπου 900 kcal την ημέρα

ένα 70 κιλών περίπου 1.700 kcal

ένα 150 κιλών πάνω από 3.000 kcal, ακόμη και σε ηρεμία

Αυτές οι τιμές αφορούν μόνο την επιβίωση — όχι την κίνηση, την εργασία ή την εξερεύνηση ενός πλανήτη.

Aknazar Arysbek/Unsplash

Τρεις κλασικοί «τύποι» εξωγήινων



1. Ο μικρός γκρι ανθρωποειδής



Με μικρό σώμα αλλά πιθανώς μεγάλο εγκέφαλο, θα είχε μεσαίες ενεργειακές ανάγκες, αλλά υψηλή «κατανάλωση» λόγω εγκεφαλικής λειτουργίας. Ο εγκέφαλος, όπως και στους ανθρώπους, θα μπορούσε να απαιτεί δυσανάλογα μεγάλη ενέργεια.



2. Το ερπετοειδές ον

Αν ήταν πραγματικά ψυχρόαιμο, θα είχε χαμηλές ανάγκες ενέργειας. Όμως αν ήταν δραστήριο και ευφυές αρπακτικό, ο μεταβολισμός του θα μπορούσε να πλησιάζει ή και να ξεπερνά τον ανθρώπινο.



3. Ο ψηλός ανθρωποειδής



Το πιο «γήινο» σενάριο: παρόμοια φυσιολογία με τον άνθρωπο, με καθημερινές ανάγκες που κυμαίνονται περίπου στις 2.000–4.000 kcal, ανάλογα με τη δραστηριότητα.



Και η μεταβιολογική οντότητα



Σε αυτήν την περίπτωση, η έννοια της τροφής εξαφανίζεται. Η «διατροφή» γίνεται ενέργεια: ηλεκτρισμός, καύσιμο ή άλλες μορφές ισχύος.

Η Γη ως «επικίνδυνος μπουφές»



Αν ένας εξωγήινος βασιζόταν σε χημεία παρόμοια με τη δική μας, ο πλανήτης μας θα ήταν γεμάτος πόρους αλλά σίγουρα και κινδύνους: «ένας επικίνδυνος μπουφές».

Νερό, άλατα, λίπη και οργανικά μόρια θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα. Όμως το ίδιο περιβάλλον περιέχει και τοξίνες, παθογόνα και βιοχημικές ασυμβατότητες που ίσως καθιστούν την ανθρώπινη τροφή άχρηστη ή ακόμη και επικίνδυνη γι’ αυτούς.

Η ιδέα δεν είναι νέα: στο Ο Πόλεμος των Κόσμων του H.G. Wells, οι εισβολείς δεν νικιούνται από την ανθρωπότητα, αλλά από μικροοργανισμούς της Γης.

Four species of aliens have been pulled from crashed UFOs: ex-government researcher https://t.co/FTfnVPb4sd pic.twitter.com/K8206Oxdfw — New York Post (@nypost) May 16, 2026

Διατροφή, κάτι πολύ πιο σύνθετο από θερμίδες



Η διατροφή δεν είναι απλώς ενέργεια. Είναι βιοχημεία, οικολογία και εξέλιξη. Το φαγητό είναι λύση σε φυσικά προβλήματα: ενέργεια, ανάπτυξη ιστών, αποβολή αποβλήτων και αποφυγή δηλητηριάσεων. Ακόμη και στη Γη, διαφορετικά είδη εξαρτώνται από εξειδικευμένες τροφές και μικροβιώματα για να επιβιώσουν.

Έτσι, ένας εξωγήινος επισκέπτης ίσως να μην αναζητούσε «φαγητό» όπως το εννοούμε, αλλά πρώτες ύλες: νερό, άζωτο, φώσφορο, μέταλλα ή απλά οργανικά μόρια.

Αν υπάρξει ποτέ επαφή με εξωγήινη ζωή, η ανθρωπότητα δεν θα χρειαστεί μόνο διπλωμάτες και μηχανικούς. Θα χρειαστεί και ειδικούς που θα μπορούν να αποκωδικοποιήσουν τη βιοχημεία τους: τι τρώνε, τι αντέχουν, τι τους σκοτώνει.

Με άλλα λόγια, θα χρειαστούμε εξωγήινους διατροφολόγους.

Το φαγητό, ίσως το πιο ανθρώπινο στοιχείο

Ίσως οι εξωγήινοι δεν έρθουν για να κατακτήσουν ή να καταστρέψουν. Ίσως απλώς να αναζητούν καλύτερη επιβίωση - όπως κάθε ζωντανός οργανισμός.

Και αν κάποτε προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τη διατροφή τους, θα ανακαλύψουμε κάτι που ισχύει τελικά για όλους: το φαγητό δεν είναι μόνο καύσιμο. Είναι και τρόπος σύνδεσης, εμπειρίας και, με έναν τρόπο, συνύπαρξης.

Πηγή: theconversation.com