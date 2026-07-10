«Έχουμε εικόνες, ίσως υπάρχει ζωή εκεί έξω»: Τί παραδέχεται ο επικεφαλής της NASA για τα UFO

Νέες διαστάσεις στη συζήτηση γύρω από τα Άγνωστα Αντικείμενα (ΑΤΙΑ/UFO) δίνουν οι δηλώσεις του επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Αϊζάκμαν, ο οποίος αποκάλυψε ότι η διαστημική υπηρεσία έχει καταγράψει εικόνες αντικειμένων που μέχρι σήμερα δεν μπορούν να εξηγηθούν με βεβαιότητα ως γνωστά φυσικά φαινόμενα.

Η δήλωσή του δεν αποτελεί επιβεβαίωση εξωγήινης παρουσίας, όμως επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της ανθρωπότητας: τι άλλο μπορεί να κρύβεται εκεί έξω;

NASA

NASA

«Έχουμε εικόνες, αλλά δεν γνωρίζουμε τι είναι»



Σε συνέντευξή του στο podcast του Τζακ Γκόρντον, ο διοικητής της NASA μίλησε για δεδομένα που προέρχονται από παρατηρήσεις και τα οποία παραμένουν ανεξήγητα.

«Έχουμε καταγράψει εικόνες κι αυτό είναι το θέμα για το οποίο ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ προοδευτικός. Με βάση τα δεδομένα που διαθέτουμε από αυτές τις εικόνες, δεν γνωρίζουμε τι είναι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Άιζακμαν.

Ο επικεφαλής της NASA, ωστόσο, απέφυγε να κάνει το άλμα που πολλοί θα ήθελαν: δεν υποστήριξε ότι τα αντικείμενα αυτά είναι εξωγήινα σκάφη, αλλά ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν μια ξεκάθαρη εξήγηση.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ανθρωπότητα μπορεί μέσα στις επόμενες δεκαετίες να οδηγηθεί σε μια εντυπωσιακή αναθεώρηση της εικόνας που έχει για τη ζωή στο Σύμπαν.

«Υπάρχει μια πολύ πραγματική πιθανότητα να καταλήξουμε, κατά τη διάρκεια της ζωής μας, στο συμπέρασμα ότι ίσως υπάρχει ζωή παντού εκεί έξω και ότι δεν είναι τόσο σπάνια όσο νομίζουμε», ανέφερε.

Η μεγάλη διευκρίνιση: «Δεν έχω δει αποδείξεις για συντρίμμια UFO ή εξωγήινους»



Παρά τον θόρυβο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, ο Τζάρεντ Αϊζάκμαν ήταν κατηγορηματικά ξεκάθαρος σε ένα σημείο: δεν έχει δει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση διαθέτει συντρίμμια εξωγήινων σκαφών ή βιολογικά δείγματα από εξωγήινους οργανισμούς.

Η NASA έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι δεν διαθέτει αποδείξεις για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Αντίστοιχα, τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το Πεντάγωνο έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα φυσικά στοιχεία που να αποδεικνύουν επισκέψεις εξωγήινων στη Γη.

Το μυστήριο, όμως, παραμένει, καθώς η ίδια η εξερεύνηση του διαστήματος συνεχίζει να φέρνει νέα ερωτήματα.

Ο Άρης μπορεί να κρύβει την απάντηση



Σύμφωνα με τον επικεφαλής της NASA, ένα από τα μεγαλύτερα «κλειδιά» για την αναζήτηση ζωής ίσως βρίσκεται ήδη στα χέρια της ανθρωπότητας — ή καλύτερα, στον Άρη.

«Έχουμε δείγματα στον Άρη αυτήν τη στιγμή. Αν τα φέρουμε πίσω, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να υποδείξουν κάποια στιγμή τουλάχιστον μικροβιακή ζωή στον Άρη», είπε.

Το ρόβερ Perseverance της NASA έχει συλλέξει δείγματα από την επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη, τα οποία οι επιστήμονες θεωρούν πιθανό να περιέχουν στοιχεία για την αρχαία ιστορία του Άρη και ενδεχομένως ενδείξεις για μικροβιακή ζωή που μπορεί να υπήρξε στο παρελθόν.

Η επιστροφή αυτών των δειγμάτων στη Γη, ωστόσο, δεν είναι απλή υπόθεση. Το σχετικό πρόγραμμα έχει αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους και των ζητημάτων χρηματοδότησης.



Η πίεση για διαφάνεια και ο ρόλος του Τραμπ



Οι δηλώσεις του Άιζακμαν έρχονται σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος για τα αρχεία σχετικά με τα UFO, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει τη δημοσιοποίηση σχετικών εγγράφων.

Αναφερόμενος στη διαδικασία αυτή, ο Τζάρεντ Αϊζάκμαν δήλωσε: «Κρατούσαμε πολλά από αυτά θαμμένα κάπου μέσα σε αρχεία και ο πρόεδρος είπε: “Γιατί; Δώστε τα στη δημοσιότητα. Δεν έχουμε χρόνο να τα μελετήσουμε. Αφήστε άλλους ανθρώπους να μας πουν τι είναι”. Και βλέπετε αυτήν την προσπάθεια. Και θα συνεχίσετε να τη βλέπετε».

Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα χιλιάδες σελίδες αρχείων, φωτογραφίες και καταγραφές, όμως δεν έχει παρουσιαστεί επίσημη απόδειξη που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.

Η συζήτηση γύρω από τα ΑΤΙΑ παραμένει έτσι εγκλωβισμένη ανάμεσα σε δύο κόσμους: από τη μία την επιστημονική ανάγκη για αποδείξεις και από την άλλη τη διαχρονική ανθρώπινη περιέργεια για το άγνωστο.

Ένας επικεφαλής της NASA που κοιτάζει προς τα άστρα



Ο Τζάρεντ Αϊζάκμαν, επιχειρηματίας, πιλότος και μη στρατιωτικός αστροναύτης που ταξίδεψε στο διάστημα με αποστολή της SpaceX, ανέλαβε την ηγεσία της NASA με στόχο την ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στη Σελήνη και την προετοιμασία για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στον Άρη.

Για τον ίδιο, η αναζήτηση ζωής δεν είναι μια περιφερειακή αποστολή, αλλά βρίσκεται στον πυρήνα της ύπαρξης της NASA.

«Δεν μπορώ να αντιπαθήσω αυτό το θέμα. Στην πραγματικότητα, με συναρπάζει απίστευτα, γιατί βρίσκεται στην καρδιά αυτού που προσπαθούμε να κάνουμε στη NASA: να απαντήσουμε στο ερώτημα αν είμαστε μόνοι», ανέφερε.

Παράλληλα, απέρριψε την ιδέα ότι η εξερεύνηση του διαστήματος σημαίνει ανθρώπινη «εισβολή» σε άλλους κόσμους.

«Δεν πιστεύω ότι είναι το πεπρωμένο μας να παραμείνουμε σε έναν μόνο πλανήτη», είπε, υποστηρίζοντας ότι η ανθρωπότητα θα συνεχίσει να επεκτείνει τα όριά της στο Σύμπαν.



Reuters

Οι παλιές καταγγελίες που τροφοδότησαν τις θεωρίες συνωμοσίας



Η νέα συζήτηση γύρω από τα UFO επανέφερε και παλαιότερους ισχυρισμούς ανθρώπων που υποστήριξαν ότι υπήρξαν αποκρυμμένα στοιχεία για εξωγήινη ζωή.

Ανάμεσά τους ήταν ο αστροναύτης Έντγκαρ Μίτσελ, ο έκτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη, ο οποίος είχε δηλώσει ότι κατά τη διάρκεια διαστημικών αποστολών είχαν παρατηρηθεί φαινόμενα με χαρακτηριστικά που ξεπερνούσαν τις ανθρώπινες τεχνολογικές δυνατότητες.

Επίσης, η πρώην συνεργάτιδα της NASA Ντόνα Χέαρ είχε ισχυριστεί ότι φωτογραφίες που φέρεται να απεικόνιζαν UFO είχαν υποστεί επεξεργασία πριν δοθούν στη δημοσιότητα.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τη NASA.



Από τη Σελήνη του 1969 στις κάμερες του μέλλοντος



Ο Άιζακμαν αναφέρθηκε και στις θεωρίες συνωμοσίας που αμφισβητούν την πρώτη προσελήνωση του 1969, λέγοντας ότι κατανοεί γιατί ορισμένοι άνθρωποι διατηρούν αμφιβολίες, κυρίως εξαιτίας της χαμηλής ποιότητας του παλιού οπτικού υλικού.

Όπως ανέφερε, οι επόμενες αποστολές Artemis θα διαθέτουν σύγχρονες κάμερες υψηλής ευκρίνειας σε σκάφη προσεδάφισης και ρομπότ, επιτρέποντας στη Γη να παρακολουθεί με πρωτοφανή λεπτομέρεια τη νέα εποχή της σεληνιακής εξερεύνησης.

Το ερώτημα, όμως, παραμένει ίδιο εδώ και αιώνες: Είμαστε μόνοι στο Σύμπαν ή η ανθρωπότητα βρίσκεται κοντά στη μεγαλύτερη ανακάλυψη της ιστορίας της;