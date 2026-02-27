Η «Μόλυ» και η «Γκόρντα» ερευνούν τη «Βιολάντα»: Τα σκυλιά της «Anubis» από τα Τέμπη στα Τρίκαλα

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα», το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Στο σημείο βρίσκονται και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, που γνωρίσαμε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών όταν, έναν χρόνο μετά, κλήθηκαν να ερευνήσουν για τυχόν βιολογικό υλικό στα συντρίμμια των τρένων, αλλά και σε παρακείμενο οικόπεδο, όπου είχε μεταφερθεί χώμα από τον τόπο του συμβάντος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η ομάδα «Anubis» βρίσκεται επί τόπου για να συνδράμει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία στόχο έχει να εντοπίσει τυχόν βιολογικό υλικό που έχει απομείνει από τα σώματα των πέντε γυναικών που απανθρακώθηκαν στη φονική έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε, στις 26 Ιανουαρίου.



Πρόκειται για έρευνα, τη διεξαγωγή της οποίας έχει ζητήσει ο ανακριτής Τρικάλων για λόγους σεβασμού προς τις οικογένειες των θυμάτων και προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα να παραμείνει άταφο οποιοδήποτε μέρος από τα σώματα των πέντε νεκρών.



Τα δύο σκυλιά, λοιπόν, η «Μόλυ» και η «Γκόρντα» ερευνούν, ενώ τα στελέχη της ΔΑΕ συνεχίζουν το έργο τους, κόβοντας και απομακρύνοντας λαμαρίνες και δίνοντας πρόσβαση και χώρο στα ζώα. Οι σκύλοι μπήκαν στο πεδίο την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου και επιχείρησαν για ώρες, από αργά το βράδυ μέχρι τις τέσσερις τα ξημερώματα, μετά από μια επίσης πολύωρη προεργασία της ΔΑΕ.

