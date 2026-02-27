«Βιολάντα»: Βιολογικό υλικό των θυμάτων εντόπισαν εκπαιδευμένα σκυλιά στον τόπο της τραγωδίας

Βιολογικό υλικό από τις 5 εργαζόμενες που βρήκαν τραγικό θάνατο κατά την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, εντόπισαν τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά των Αρχών που πραγματοποίησαν έρευνα στον χώρο της κατεστραμμένης βιομηχανίας μπισκότων στα Τρίκαλα.

Στον τόπο της τραγωδίας βρέθηκαν σήμερα Παρασκευή (27/2) τα δύο σκυλιά της ομάδας «Anubis», τα οποία έχουν εκπαιδευτεί στην ανίχνευση βιολογικού υλικού από θύματα σε συντρίμμια και είχαν επιστρατευτεί για αντίστοιχη έρευνα στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα σκυλιά εντόπισαν βιολογικό υλικό που προφανώς ανήκει στα θύματα του τραγικού εργατικού δυστυχήματος. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του ανακριτή Τρικάλων για λόγους σεβασμού στις οικογένειες των θυμάτων, προκειμένου να μην μείνει υλικό από τους αγαπημένους τους ανθρώπους στα συντρίμμια του εργοστασίου.

Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα αυτή, η οποία αναμένεται να διαρκέσει για μέρες, τα ευρήματα θα ταυτοποιηθούν μέσω DNA και θα ειδοποιηθούν οι οικογένειες.

Η διαδικασία αυτή απαιτεί σημαντική εργασία και από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και της Πυροσβεστικής, τα οποία βρίσκονται στο πεδίο για να απομακρύνουν μπάζα και να διευκολύνουν τα εκπαιδευμένα σκυλιά. Στόχος είναι να διερευνηθεί σε βάθος ο τόπος της τραγωδίας.

«Κόλαφος» το πόρισμα του ΕΜΠ για τον σωλήνα προπανίου

Την ίδια ώρα, συγκλονίζει το πόρισμα του ΕΜΠ σχετικά με τον σωλήνα προπανίου που συνδέεται με τη φονική έκρηξη. Οι επιστήμονες του Πολυτεχνείου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος σωλήνας τοποθετήθηκε «γυμνός» μέσα στο έδαφος, δεν είχε καμία προστασία απέναντι στη διάβρωση και ξεκίνησε να φθείρεται σημαντικά από την πρώτη στιγμή που τοποθετήθηκε.

Όσον αφορά το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης, η κύρια ανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η νομική εκπρόσωπος οικογενειών θυμάτων στρέφει το ενδιαφέρον της και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία φέρεται να υπογράφουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων ανανεωνόταν η άδεια λειτουργίας του εργοστασίου και διαβεβαίωναν για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ενδεχομένως στην πορεία αυτής της διερεύνησης να υπάρξουν και άλλα άτομα που θα μπουν στο κάδρο των ευθυνών.

Μέχρι στιγμής έχουν ασκηθεί διώξεις εναντίον τριών: του ιδιοκτήτη της Βιολάντας, που βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος και αντιμετωπίζει κακουργηματικού βαθμού διώξεις και άλλων δύο, του τεχνικού ασφάλειας και του υπεύθυνου βάρδιας της επιχείρησης.