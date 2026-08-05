Η Μύκονος της χλιδής και η εικόνα της ντροπής: Γάιδαρος με δεμένα πόδια προκαλεί αντιδράσεις

Η εικόνα ενός γαϊδάρου στη Μύκονο με δεμένα τα πόδια προκάλεσε οργή και κινητοποίηση, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της κακομεταχείρισης των ιπποειδών. Το ζώο, που είχε περιοριστεί με τη μέθοδο της παστούρας, κατάφερε να απαλλαγεί προσωρινά από τα δεσμά του μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Η υπόθεση έγινε γνωστή μέσα από δημόσιες αναρτήσεις και βίντεο, με αποτέλεσμα να υπάρξει παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών.

Το βίντεο του Γιώργου Ντάβλα από τη Μύκονο που κινητοποίησε φιλοζωικές αντιδράσεις pic.twitter.com/aNegzTn1Pt — Flash.gr (@flashgrofficial) August 5, 2026

Για ακόμη μία φορά όμως, η συζήτηση δεν αφορά μόνο ένα περιστατικό, αλλά έναν τρόπο αντιμετώπισης των ζώων που συνεχίζει να καταγγέλλεται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η παστούρα δεν είναι μια απλή «παραδοσιακή πρακτική». Ο περιορισμός της φυσικής κίνησης ενός ζώου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, φόβο, στρες και σοβαρά προβλήματα ευζωίας. Ένα ζώο εργασίας δεν παύει να είναι ένα ζωντανό πλάσμα με ανάγκες και δικαιώματα.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι η αντίδραση ήρθε αφού το περιστατικό πήρε δημοσιότητα.