Μύκονος: Οδηγός πήρε ως «ενέχυρο» τσάντα Hermès και Rolex και εξαφανίστηκε - Συνελήφθη από την ΕΛΑΣ

Στη σύλληψη ενός 34χρονου Έλληνα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, καθώς κατηγορείται ότι αφαίρεσε μία τσάντα Hermès και ένα ρολόι Rolex συνολικής αξίας 75.000 ευρώ από έναν 29χρονο Ουκρανό τουρίστα.

Πήρε Hermès και Rolex ως «ενέχυρο»

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. και την καταγγελία του 29χρονου, ο κατηγορούμενος τον μετέφερε με όχημα στην επαρχιακή οδό Μυκόνου – Άνω Μεράς και, προκειμένου να εξασφαλίσει την πληρωμή της διαδρομής προς το κατάλυμά του στην περιοχή της Ελιάς, απαίτησε να του παραδοθούν ως εγγύηση προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Ο τουρίστας παρέδωσε:

μία γυναικεία τσάντα χειρός Hermès, αξίας 15.000 ευρώ

ένα πολυτελές ρολόι Rolex Day-Date, αξίας 60.000 ευρώ

Στις 06:20 το πρωί, όταν ο 29χρονος κατέβηκε από το όχημα, ο 34χρονος φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα και να αποχώρησε από το σημείο, κρατώντας μαζί του τα πολύτιμα αντικείμενα.

Τα έκρυψε κάτω από βράχους κοντά στον Άγιο Πατάπιο

Οι αστυνομικοί της Μυκόνου αξιοποίησαν τα διαθέσιμα στοιχεία και εντόπισαν τον κατηγορούμενο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο όχημά του όσο και στο κατάλυμα όπου διέμενε προσωρινά στο νησί, τα κλοπιμαία δεν βρέθηκαν.

Τελικά, η τσάντα Hermès και το Rolex εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα κάτω από βράχους, σε υπαίθριο χώρο κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Παταπίου. Ο 34χρονος συνελήφθη και η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές της Μυκόνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ