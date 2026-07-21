FLASH «Έρευνα»: Δίδυμα μαλτέζ, κατσίκες σε στρώματα, σαμπάνια 250.000 ευρώ στις βίλες της Μυκόνου

Τι συμβαίνει όταν ένας concierge (24ωρος θυρωρός) αντιληφθεί ότι τα κατοικίδια του επισκέπτη είναι… κατσίκες που σιτίζονται με ειδική τροφή και κοιμούνται σε ειδικά στρώματα;

Ο Παναγιώτης Σουρέλης με την «Έρευνα» ταξίδεψε στη Μύκονο και συνάντησε τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τους επισκέπτες με τους ιλιγγιώδεις τραπεζικούς λογαριασμούς. Τι ζητάνε; Πώς συμπεριφέρονται; Πόσα χρήματα πληρώνουν για την ιδιωτικότητα τους. Πώς είναι από κοντά ο Έλον Μασκ;

«Στην Μύκονο πληρώνεις μέχρι και τον αέρα» λένε και μόνο υπερβολή δεν είναι αυτή η διαπίστωση για έναν κόσμο που στους υπόλοιπους «θνητούς» είναι άγνωστος.

Ο Πέτρος Νάζος από το Mykonos LIVE TV θυμάται ένα από τα αξέχαστα πάρτι του Λάιονελ Ρίτσι: «Εκατό κουτιά με σαμπάνιες ανοίχτηκαν, δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε από το μυρωδιά».

Μέλη βασιλικών οικογενειών, σταρ του Χόλιγουντ, λαμπεροί αθλητές. Όλοι τους είναι έτοιμοι να πληρώσουν αστρονομικά ποσά για να απολαύσουν ιδιωτικότητα και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους.

«Πήρε το ελικόπτερο, προσγειώθηκε στην παραλία, άνοιξε τη σαμπάνια των 250.000 ευρώ. Όταν ανέβασε το story μπήκε στο ελικόπτερο και έφυγε» λένε στον Παναγιώτη Σουρέλη όσοι ζουν από κοντά αυτούς τους ανθρώπους.

«Συζητούσαμε ενάμιση μήνα για την τροφή και τις ανέσεις των διδύμων και όταν είχαμε τα πάντα έτοιμα, έφτασε η πελάτης από τη Βρετανία μαζί με δυο μαλτέζ» εξομολογείται ένας από τους πιο γνωστούς concierge του νησιού γιατί στη Μύκονο, ποτέ δε ξέρεις ποιος κάθεται δίπλα σου με σορτσάκι και σαγιονάρες.

Δείτε ολόκληρη την έρευνα του Παναγιώτη Σουρέλη στην εκπομπή «FLASH ΕΡΕΥΝΑ» στο flash.gr και σε YouTube, Instagram, X και TikTok.