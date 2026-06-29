Flash «Έρευνα»: «Σεζονίστες» Μυκόνου-Μεροκάματα 500 ευρώ, παχυλά tips, ακρότητες και άβολες στιγμές

Κανείς δε θέλει να φύγει από τη Μύκονο - σε σεζόν - με λιγότερα από 20.000 ευρώ. Τι πρέπει όμως να κάνει ένας εργαζόμενος για να κερδίσει αυτά τα χρήματα; Έξι νέοι άνθρωποι που εργάζονται για χρόνια στο νησί μιλούν για όσα δεν βλέπουμε στα social media.

Στην Ελλάδα, ο βασικός μισθός ανέρχεται στα 920 ευρώ. Ένα ποσό που για κάποιον «Σεζονίστα» της Μυκόνου μπορεί εύκολα να κερδηθεί ακόμα και μέσα σε μια ώρα.

Ο Παναγιώτης Σουρέλης με την «FLASH ΕΡΕΥΝΑ» ταξίδεψε στη Μύκονο για να συναντήσει έξι νέους ανθρώπους που εργάζονται χρόνια - σεζόν - στο νησί. Οι γνωστοί και ως «Σεζονίστες» που από κάθε γωνιά της Ελλάδας φτάνουν κάθε χρόνο στη Μύκονο για να δουλέψουν ασταμάτητα, χωρίς ρεπό ώστε όταν επιστρέψουν στα σπίτια τους να έχουν ένα δυνατό κομπόδεμα που θα τους επιτρέψει να πληρώσουν ενοίκια, σπουδές, υποχρεώσεις μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

«800 ευρώ σε 20 λεπτά»

Τα μεροκάματα είναι «χρυσά»: 800 ευρώ σε 20 λεπτά για τον Στέλιο που κάνει μασάζ. Οι ακρότητες καθημερινές: Σαμπάνιες 800 ευρώ που «πλένουν» ρολόγια, όπως λέει η Δανάη, barwoman, γυναικεία γυμνά κορμιά σε τραπέζια να παίρνουν τη μορφή πιάτων, παρακολούθημα ιαπωνικής παράδοσης, για 5.000 ευρώ τις 4 ώρες, θυμάται ο Αποστολής, bartender, συνεχόμενο μασάζ για τέσσερις ώρες και στο τέλος της βάρδιας πουρμπουάρ που φθάνουν τα 2.800 ευρώ για margaritas.

«Στη Μύκονο μπορεί να αλλάξει η ζωή ενός ανθρώπου» λέει στον Παναγιώτη Σουρέλη η Κέλλυ, γυμνάστρια και πρώην παίκτρια του Survivor. Η Μαριάννα που τραγουδά σε μαγαζί στη Μικρή Βενετία της Μυκόνου, το λέει καθαρά: Περιμένει να τη δει κάποιος διάσημος επισκέπτης για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα της.

Το τίμημα όμως δεν είναι αμελητέο. Πίσω από τη χλιδή και τα παχυλά tips πολλές φορές κρύβονται «άβολες στιγμές», περίεργα αγγίγματα και φράσεις όπως «θα κάνουμε γυμναστική με καρδούλα;».

Για τους εργαζόμενους στο νησί, η Μύκονος δεν είναι jet set, instagram και τρελά πάρτι σε βίλες και σε σκάφη. Είναι μόνο δουλειά και φαγητό στο δωμάτιο ώστε τα έξοδα να μειωθούν. Μια παρέα έχουν γίνει όλοι μεταξύ τους αυτά τα χρόνια. Τίποτα, άλλωστε, δεν είναι εύκολο όταν εργάζεσαι σε αυτούς τους ρυθμούς.

Και όμως, τα νέα παιδιά επιλέγουν τη Μύκονο. Κάποια για να γυρίσουν στη βάση τους με 20.000 ευρώ και άλλα περιμένοντας μια ευκαιρία για να φύγουν από την Ελλάδα.

Δείτε ολόκληρη την έρευνα του Παναγιώτη Σουρέλη στην εκπομπή «FLASH ΕΡΕΥΝΑ» στο flash.gr και σε YouTube, Instagram, X και TikTok