FLASH «Έρευνα»: Το σκοτεινό εμπόριο των αναβολικών - Πρωταθλητές του bodybuilding αποκαλύπτουν

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«Τι παίρνεις;», «Πόσο γρήγορο είναι;». Οι φράσεις που ακούν καθημερινά οι άνθρωποι του bodybuilding από νέα παιδιά που θέλουν να χτίσουν το τέλειο κορμί για την παραλία. Το «κόστος» όμως πολλές φορές είναι μη αναστρέψιμο.

Όλα αρχίζουν δυο έως τρεις μήνες πριν μπει το καλοκαίρι. Νέοι άνθρωποι που γυμνάζονται θέλουν να χτίσουν το τέλειο κορμί για την παραλία. Γρήγορα. Με λιγότερο κόπο και μεγαλύτερες αντοχές.

Πώς θα το καταφέρουν όμως αυτό χωρίς να μπουν σε παράνομες ουσίες;

Ουσίες που δίνονται ακόμα και σε ιπποδρομιακά άλογα και που βρίσκονται εύκολα στο διαδίκτυο.

Ο Παναγιώτης Σουρέλης με την «Έρευνα» συναντά πρωταθλητές του bodybuilding που υπηρετούν χρόνια τον χώρο και έχουν περάσει από το στάδιο των παράνομων αναβολικών.

«Τα αναβολικά είναι η καινούργια μάστιγα των ναρκωτικών»

Ο Γιάννης Μάγκος - Παγκόσμιος Πρωταθλητής Bodybuilding και κριτής αγώνων - το λέει καθαρά:

«Στα δέκα σώματα που βλέπουμε μόνο τα δυο, οριακά, είναι καθαρά».

Το bodybuilding έχει περάσει στα social media. Είναι πλέον μια συνήθεια του life style: Όλοι θέλουν γρήγορα αποτελέσματα για να μπουν στο Instagram.

«Τα αναβολικά είναι η καινούργια μάστιγα των ναρκωτικών» λέει στην «Έρευνα» και δεν κρύβει τη μεγάλη περιπέτεια υγείας που πέρασε όταν το 2018 διαγνώστηκε με νεφρική ανεπάρκεια σε προχωρημένο στάδιο- λόγω των αναβολικών και το 2022 έκανε μεταμόσχευση με δότρια τη σύζυγό του.

«Μέσα σε 4 χρόνια έφτασα από τα 71 στα 130 κιλά» λέει στον Παναγιώτη Σουρέλη. Με χρήση αναβολικών για περισσότερα από 20 χρόνια και αγώνες συνέχεια για 14 χρόνια. «Δεν το μετανιώνω» επιμένει.

Όλο και περισσότερες γυναίκες στα αναβολικά

Ο Γιάννης Τσαγκαράκης - Mr Hellas Bodybuilding - εξηγεί ότι το φαινόμενο αφορά τον εσωτερικό ψυχισμό των ανθρώπων που γυμνάζονται. «Τι παίρνεις και έγινες έτσι;» είνει η πιο συχνή ερώτηση που ακούει από νέους ανθρώπους.

«Είναι οφθαλμαπάτη αυτό που βλέπεις όταν κάνεις χρήση αναβολικών» λέει ο Γιάννης Τσαγκαράκης και αποκαλύπτει ότι πολλοί άνθρωποι χρειάστηκε ακόμη και νοσηλεία για να σωθούν από παράνομες ουσίες που πήραν.

Όπως εξηγεί τα τελευταία χρόνια στο χώρο των αναβολικών έχουν μπει όλο και περισσότερες γυναίκες με τα αποτελέσματα να είναι καταστροφικά.

«Θα θυσίαζαν και χρόνια από τη ζωή τους κάποιοι για να είναι «φέτες» μέχρι τα 50 τους χρόνια».

«Κάνω χρήση αναβολικών πάνω από δέκα χρόνια»

Ο Φώτης Χατζηγεωργίου - Πρωταθλητής Ελλάδος Bodybuilding και προπονητής - κάνει χρήση αναβολικών για περισσότερα από δέκα χρόνια, όπως λέει στην «Έρευνα».

Οι αλλαγές στο σώμα πολλές: Ανθεκτικότητα, δύναμη, εύκολη ξεκούραση. Αλλά, δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτό:

Οι αντιδράσεις είναι διαφορετικές και ο τρόπος συμπεριφοράς «ένας άλλος».

«Βλέπω στον καθρέφτη κάτι που δεν μου φτάνει» λέει μέχρι σήμερα ο Φώτης.

Δείτε ολόκληρη την έρευνα του Παναγιώτη Σουρέλη στην εκπομπή «FLASH ΕΡΕΥΝΑ » στο flash.gr και σε YouTube, Instagram, X και TikTok