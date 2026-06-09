FLASH «Έρευνα»: Οι ψηφιακές κλήσεις, τα προσωπικά δεδομένα και τα λάθη του ΑΙ

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Η «Έρευνα» και ο Πάνος Σουρέλης ανοίγουν τον φάκελο των ψηφιακών κλήσεων και της τεχνητής νοημοσύνης που μπαίνει πλέον στην οδηγική μας καθημερινότητα.

Μαζί με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου - στην κάμερα της οδού Μεσόγειων -και τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή της τροχαίας Αττικής Δημήτρη Παπαγεωργίου, η «Έρευνα» καταγράφει και παρουσιάζει όλη τη διαδικασία της ψηφιακής καταγραφής των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Από τη στιγμή που η κάμερα μάς «συλλαμβάνει» να μιλάμε στο κινητό έως και λίγες ώρες αργότερα όταν λαμβάνουμε το μήνυμα για βεβαιωμένη παράβαση στο ψηφιακό μας πορτοφόλι.

20.000 παραβάσεις με φωτογραφίες έχουν ληφθεί από τον Μάρτιο έως σήμερα και από αυτές, για τις 800 έχουν βεβαιωθεί τα πρώτα πρόστιμα σε ηλεκτρονική μορφή.

«Δεν υπάρχει πλέον ο γνωστός στην τροχαία για να μας σβήσει κλήση, τελείωσε και το «οδηγούσε άλλος» γιατί σε έχουμε σε φωτογραφία», λέει ο κ. Παπαγεωργίου.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, εξηγεί στον Παναγιώτη Σουρέλη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Πώς προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα;

Σε ποιες περιπτώσεις έχουν ήδη καταγραφεί τα πρώτα λάθη σε αυτά που «διαβάζει» το ΑΙ;

Τι γίνεται με τα προειδοποιητικά sms για τα σημεία που λειτουργούν οι κάμερες;

«Δε με νοιάζει ας είναι και έτσι. Αρκεί να γυρίζουμε όλοι σπίτι μας» λέει ο κ. Παπαστεργίου και προαναγγέλλει την τοποθέτηση 1.000 επιπλέον καμερών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.



Δείτε ολόκληρη την έρευνα του Παναγιώτη Σουρέλη στην εκπομπή «FLASH ΕΡΕΥΝΑ » στο flash.gr και σε Youtube, Instagram, X και TikTok.