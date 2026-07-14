Flash «Έρευνα»: Τα άγνωστα πρόσωπα του Ράλι Ακρόπολης - Σκόνη, ζέστη και «ωχ» στις στροφές

Στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, στο Λουτράκι, η «Έρευνα» του FLASH με τον Παναγιώτη Σουρέλη μπήκε στην καρδιά του θρυλικού αγώνα. Οδηγοί, συνοδηγοί, μηχανικοί και η αλυτάρχης μιλούν για τη ζέστη, τη σκόνη και τις στιγμές φόβου πίσω από το τιμόνι, ενώ αποκαλύπτεται και ο άγνωστος κόσμος πίσω από τη διοργάνωση.

Ο οδηγός Νώντας Καρανικόλας περιγράφει τις συνθήκες μέσα στο αυτοκίνητο: 60 βαθμούς Κελσίου με τη φόρμα φορεμένη, πέτρες που πετάνε τα πρώτα αυτοκίνητα στα υπόλοιπα πληρώματα, χωμάτινους δρόμους στα 190 χλμ/ώρα. «Σε κάθε αγώνα λέμε ωχ», παραδέχεται. Ο συνοδηγός Γιώργος Κακαβάς παρομοιάζει τη σχέση οδηγού-συνοδηγού με γάμο: περνούν όλη τους τη μέρα μαζί μέσα στο αμάξι, ψάχνοντας λύσεις, και ο οδηγός οφείλει να εμπιστεύεται τυφλά τις οδηγίες του στις στροφές.

Τέσσερις ώρες για να σωθεί ένας αγώνας

Στο service park, η γραμματέας του αγώνα Αγγελική Μαλεβίτη αποκαλύπτει πως ένα αυτοκίνητο που εγκαταλείπει έχει μόλις τέσσερις ώρες περιθώριο για επισκευή, αλλιώς αποκλείεται οριστικά. Καθημερινά μιλά με περίπου εκατό ανθρώπους -οδηγούς, ομάδες, διοργανωτές- ενώ παράλληλα εργάζεται ως ασφαλίστρια στη Γλυφάδα.

Γυναίκες σε «ανδροκρατούμενο» έδαφος

Η αλυτάρχης Ανίτα Πασαλή, υπεύθυνη για την ασφάλεια και τις κρίσιμες αποφάσεις του αγώνα, αποτελεί ακόμη μία γυναίκα που «ρίχνει κάστρα» σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο, τονίζοντας πως δεν είναι η μόνη - οι γυναίκες, όπως λέει, στελεχώνουν με επιτυχία πολλούς ρόλους στο WRC.

«Δεν χρηματοδοτούμε σπορ των πλουσίων»

Ο πρόεδρος της Motorsport Greece, Τάκης Πουρναράκης, εντοπίζει τις ρίζες του θεσμού στο 1953, συνδέοντάς τον με την ανάγκη των Ελλήνων να δείξουν την ομορφιά της χώρας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ανάμεσα στις αναμνήσεις του ξεχωρίζει μία αρνητική: όταν ο τότε αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού επί ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρος Κοντονής, του είχε πει πως η ιδεολογία της κυβέρνησης ήταν να μη χρηματοδοτούνται «σπορ των πλουσίων». Ο Τάκης Πουρναράκης σημειώνει πάντως πως ζέστη, σκόνη και πλέον έντονος άνεμος -λόγω κλιματικής αλλαγής- παραμένουν τα βασικά χαρακτηριστικά του αγώνα.