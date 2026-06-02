FLASH «Έρευνα»: Μέσα στον τόπο του φονικού στη Φοινικούντα - Άνοιξε το κάμπινγκ της διπλής εκτέλεσης

H διπλή ανθρωποκτονία που συγκλόνισε τη Φοινικούντα Μεσσηνίας τον Οκτώβριο του 2025 παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις που έχουν χειριστεί οι αρχές.

Θύματα, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ «Ammos», Κώστας Τομαράς και ο 50χρονος επιστάτης του Βασίλης οι οποίοι έπεσαν νεκροί μέσα στο γραφείο της επιχείρησης.

Σήμερα, μήνες μετά το έγκλημα, το κάμπινγκ ανοίγει ξανά για τους επισκέπτες. Ο Παναγιώτης Σουρέλης και η κάμερα της εκπομπής «FLASH Έρευνα» ταξίδεψαν στη Μεσσηνία, μπαίνοντας για πρώτη φορά στον τόπο του εγκλήματος και καταγράφοντας νέες μαρτυρίες για τη διπλή εκτέλεση.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο 22χρονοι, καθώς και ο ανιψιός του θύματος, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός. Σημειώνεται πως ο κατηγορούμενος ανιψιός, ο Ντάνι, είναι ο νόμιμος κληρονόμος των 42 στρεμμάτων του κάμπινγκ, βάσει μιας αλλαγής στη διαθήκη που έκανε ο Κώστας Τομαράς μόλις λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία του.

Ο Λεωνίδας, ο άνθρωπος που έχει αναλάβει σήμερα τη διαχείριση της επιχείρησης, μιλά στην «Έρευνα» για το φονικό και τις προηγούμενες απόπειρες κατά του θείου του. Αποκαλύπτει πως το θύμα υποπτευόταν δύο συγκεκριμένα άτομα που ήθελαν να του κάνουν κακό, ενώ δηλώνει πεπεισμένος για την αθωότητα του ξαδέλφου του.

«Ρώτησα τον Ντάνι τρεις φορές εάν το έκανε και μου το αρνήθηκε. Αν πίστευα ότι το είχε κάνει, δεν θα ήμουν σήμερα εδώ. Εκείνη την ημέρα δεν ήμουν εδώ, εάν ήμουν θα σκότωνε και εμένα;», αναφέρει χαρακτηριστικά στον Παναγιώτη Σουρέλη.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η μητέρα του Ντάνι, η οποία δηλώνει σίγουρη για την αθωότητα του γιου της: «Ξέρω την αλήθεια, ονειρεύομαι την ώρα που θα επιστρέψει εδώ και να τον δω να δουλεύει στο κάμπινγκ».

Παρά το βαρύ κλίμα, το κάμπινγκ «Ammos» επιχειρεί μια νέα αρχή. Ο Λεωνίδας, σε συνεχή επικοινωνία με τον Ντάνι μέσα από τις φυλακές, προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την επιχείρηση.

«Φέτος έχω μειώσει τις τιμές γιατί θέλω να κάνουμε μια νέα αρχή. Μπορεί κάποιοι να φοβούνται ακόμα, αλλά έχουμε τουρίστες που έρχονται εδώ για 40 χρόνια», καταλήγει ο Λεωνίδας.

