FLASH «Έρευνα»: Οι Έλληνες της διπλανής πόρτας που εκπαιδεύονται για πόλεμο

Εκπαίδευση σε δάση, εγκαταλελειμμένα κτήρια και παλιά εργοστάσια. Ποιοι είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας που αποφασίζουν να πάρουν στα χέρια τους όπλα και να εκπαιδευτούν για την περίπτωση εξωτερικής απειλής.

Ο Παναγιώτης Σουρέλης με την «Έρευνα» συναντά τον εκπαιδευτή εκατοντάδων ανθρώπων της διπλανής πόρτας που αποφάσισαν στον ελεύθερο χρόνο τους να πιάσουν τα όπλα και να εκπαιδευτούν σε τακτικές μάχης, χειρισμό οπλισμού, τεχνικές περιπόλου ακόμα και σε τοπογραφία.

Ποιοι είναι και γιατί το κάνουν;

«Καλύτερα να είσαι πολεμιστής σε κήπο, παρά κηπουρός σε πόλεμο» λέει στην «Έρευνα» ο εκπαιδευτής που μιλά υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

Εκατοντάδες άτομα σε όλη την Ελλάδα έχουν μπει σε αυτή την κοινότητα λαμβάνοντας εκπαίδευση ώστε όπως λένε «να μην την πατήσουμε όπως οι Ουκρανοί…».

Γιατροί, καθηγητές, φύλακες, ταξιτζήδες, γυναίκες και άνδρες έως και 65 ετών αυτή τη στιγμή για τουλάχιστον δυο φορές την εβδομάδα μετέχουν σε διαδικτυακά ή επί του πεδίου μαθήματα χειρισμού των όπλων και επιβίωσης.

Πληρώνουν τον εξοπλισμό τους έως και 3.000 ευρώ προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εκπαίδευσης και σήμερα νιώθουν, όπως λένε, πιο σίγουροι για τη δική τους ασφάλεια αλλά και των διπλανών τους.

«Αγαπάμε την ειρήνη και θέλουμε να τη διαφυλάξουμε όταν χρειαστεί πλαισιώνοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις» λένε στην κάμερα της «Έρευνας».

Δείτε ολόκληρη την έρευνα του Παναγιώτη Σουρέλη στην εκπομπή «FLASH ΕΡΕΥΝΑ» στο flash.gr και σε YouTube, Instagram, X και TikTok.