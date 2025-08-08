Η μυρωδιά της γυναίκας επηρεάζει τη σεξουαλική διάθεση των ανδρών

Οι γυναίκες μπορούν, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό iScience, να επηρεάσουν ασυνείδητα τη διάθεση και την αντίληψη των ανδρών μέσω της οσμής του σώματός τους. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι κατά την ωορρηξία, ορισμένα χημικά μόρια στον ιδρώτα των γυναικών αυξάνονται και μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα στρες στους άνδρες, κάνοντάς τους παράλληλα να τις βλέπουν πιο ελκυστικές.

Οι τρεις ενώσεις-μυστήριο

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο εντόπισαν τρεις ενώσεις που αυξάνονται στον ιδρώτα κατά τη διάρκεια της ωορρηξίας. Συνδύασαν αυτές τις ενώσεις με μοντέλα οσμής από τη μασχάλη και τις προσέφεραν σε άνδρες εθελοντές για να τις μυρίσουν. Οι άνδρες ανέφεραν ότι οι οσμές ήταν πιο ευχάριστες, ενώ παράλληλα αξιολόγησαν τις φωτογραφίες γυναικείων προσώπων ως πιο θηλυκές και ελκυστικές. Στο σάλιο τους παρατηρήθηκε επίσης μείωση ενός ενζύμου που σχετίζεται με το στρες.

Η ανθρώπινη «χημεία» μπορεί να κρύβεται στις οσμές

Η έρευνα δεν σταμάτησε στην καταγραφή της υποκειμενικής αντίληψης. Οι επιστήμονες παρατήρησαν πραγματικές φυσιολογικές αλλαγές στους συμμετέχοντες, καθώς οι ενώσεις αυτές φαίνεται πως αναχαίτιζαν την παραγωγή αμυλάσης, ενός ενζύμου-δείκτη άγχους. Η ομάδα επικεντρώθηκε στη χημική ανάλυση του ιδρώτα χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές. Έτσι κατάφεραν να εντοπίσουν τις τρεις συγκεκριμένες ουσίες που αυξάνονται κατά την ωορρηξία. Στη συνέχεια, πρόσθεσαν αυτές τις ενώσεις σε δείγματα που παρουσιάστηκαν στους άνδρες, εξασφαλίζοντας έτσι ελεγχόμενο περιβάλλον για την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους.

Η συλλογή των αρχικών δειγμάτων δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Περισσότερες από 20 γυναίκες συμμετείχαν στην έρευνα και παρακολουθήθηκαν στενά για πάνω από έναν μήνα, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια στα στάδια του κύκλου και η σωστή συλλογή ιδρώτα.

Από την άλλη, οι άνδρες συμμετέχοντες δεν γνώριζαν τίποτα για τη φύση των δειγμάτων που μύριζαν, διασφαλίζοντας έτσι την αντικειμενικότητα των απαντήσεών τους. Μερικοί μάλιστα μύρισαν δείγματα χωρίς τις δραστικές ενώσεις, λειτουργώντας ως ομάδα ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιστήμονες μπόρεσαν να εντοπίσουν τις διαφορές με ακρίβεια, αποφεύγοντας την επίδραση προσδοκιών.

Τα επόμενα βήματα στην έρευνα

Στόχος της ομάδας είναι τώρα να διευρύνει την έρευνα, με τη συμμετοχή ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης. Παράλληλα, σχεδιάζει να μελετήσει σε βάθος τη χημική δομή των εντοπισμένων ενώσεων και να κατανοήσει πώς ακριβώς επηρεάζουν τον εγκέφαλο. Ένας από τους κύριους άξονες της μελλοντικής έρευνας είναι η επίδραση αυτών των οσμών στα συναισθηματικά κέντρα του εγκεφάλου.

Αν και οι αλλαγές στη συμπεριφορά που προκαλούν αυτές οι ενώσεις είναι ανεπαίσθητες, ενδέχεται να παίζουν ρόλο στον τρόπο που διαμορφώνεται η έλξη και η συναισθηματική αντίδραση μεταξύ των ανθρώπων. Η ιδέα πως τέτοια σήματα μεταδίδονται σιωπηλά και αδιόρατα ενισχύει την άποψη ότι η ανθρώπινη επικοινωνία δεν περιορίζεται μόνο στις λέξεις ή στις εκφράσεις.