Η Nutella απειλείται: Παγκόσμια αναταραχή από τη «σύγκρουση φουντουκιού» Ferrero – Τουρκίας

Η Τουρκία, που παράγει σχεδόν τα δύο τρίτα των φουντουκιών παγκοσμίως, από 600.000 έως 700.000 τόνους σε μια κανονική χρονιά, φέτος βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση.

Ένας παγετός την άνοιξη και η εισβολή ενός εντομολογικού «εχθρού», του λεγόμενου καστανού σκαθαριού, προκάλεσαν δραματική μείωση της παραγωγής. Οι εκτιμήσεις κυμαίνονται πλέον κάτω από τους 500.000 τόνους, με κάποιους συνεταιριστές να μιλούν ακόμη και για 300.000.

Το αποτέλεσμα; Οι τιμές των αποφλοιωμένων φουντουκιών σχεδόν διπλασιάστηκαν, από 9.000 δολάρια ο τόνος τον Ιούνιο σε 18.000 σήμερα. Παράλληλα, το Τουρκικό Γραφείο Σιτηρών (TMO) αύξησε την τιμή στήριξης κατά 20%, όμως η αγορά την ξεπέρασε πολύ γρήγορα.

Η Ferrero «τραβά χειρόφρενο» στις αγορές

Η ιταλική Ferrero, που απορροφά περίπου το 25% της παγκόσμιας παραγωγής φουντουκιού, αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις μαζικές αγορές της. Αντλώντας από στρατηγικά αποθέματα και εναλλακτικές πηγές προμήθειας, όπως η Χιλή και οι ΗΠΑ, προσπαθεί να αποφύγει την εξάρτηση από την τουρκική αγορά.

Όμως η κίνηση αυτή δεν έριξε τις τιμές. Αντιθέτως, οι Τούρκοι έμποροι αγοράζουν φουντούκια με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, ποντάροντας ότι η Ferrero θα αναγκαστεί σύντομα να επιστρέψει.

«Οι τοπικοί αντιπρόσωποι στην Τουρκία έχουν αγοράσει σχεδόν τα πάντα, περιμένοντας τη Ferrero να κινηθεί», δήλωσε στους Financial Times ο Τζάιλς Χάκινγκ της βρετανικής εταιρείας CG Hacking, σχολιάζοντας πως «κρατούν τη Ferrero σε κατάσταση ομηρίας».

«Δεν βιαζόμαστε να αγοράσουμε»

Ο Μάρκο Μπότα, γενικός διευθυντής της Ferrero Hazelnut Company, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η εταιρεία διαθέτει επαρκή αποθέματα και «δεν βιάζεται να αγοράσει». Όπως είπε, «όλοι παίζουν παιχνίδια στην αγορά των φουντουκιών».

Η Ferrero τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει συστηματικά στη διαφοροποίηση των πηγών της, αναπτύσσοντας παραγωγή σε Χιλή, ΗΠΑ, Σερβία και Ιταλία, γεγονός που τη βοηθά να διαχειριστεί κρίσεις σαν τη φετινή.

Ωστόσο, η Τουρκία παραμένει η «καρδιά» της παγκόσμιας αγοράς φουντουκιών, και η σχέση της με την Ferrero είναι μακροπρόθεσμη. «Η δέσμευσή μας στη χώρα είναι σταθερή», τόνισε ο Μπότα.

Οι παραγωγοί σε απόγνωση

Παρά την εκτίναξη των τιμών, οι μικροπαραγωγοί στην Τουρκία βλέπουν τα κέρδη τους να εξανεμίζονται. Η απόδοση των καλλιεργειών έχει μειωθεί δραματικά, ενώ το αυξημένο κόστος εργασίας και ο πληθωρισμός άνω του 30% εξανεμίζουν κάθε όφελος.



«Η παραγωγή μου έπεσε από 1,5 τόνο σε μόλις 30 κιλά», λέει ο Σααντετίν Ιρμακτσί από την Ορντού. «Οι ψαράδες της Μαύρης Θάλασσας κερδίζουν σε μια μέρα ό,τι εμείς σε ένα χρόνο».

Φόβοι για απώλεια μεριδίου αγοράς

Στην τουρκική βιομηχανία επικρατεί φόβος ότι η χώρα μπορεί να χάσει το κυρίαρχο μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά φουντουκιού.

«Η Χιλή αναπτύσσεται ραγδαία – μπορεί να φτάσει τα 200.000 τόνους σε πέντε με δέκα χρόνια», προειδοποιεί ο Φιράτ Μπακίρ, διευθυντής εξαγωγών της Poyraz Poyraz Hazelnut.

Όπως σημειώνει, η Τουρκία «ποτέ δεν κατάφερε να δημιουργήσει δική της μάρκα. Πάντα δρούσε ως υπεργολάβος της Ευρώπης».

Η Ferrero «παίζει» σε άλλο επίπεδο

Παρά τις εντάσεις, η Ferrero δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει πίσω. Ο ιταλικός κολοσσός σχεδιάζει να διπλασιάσει τον κύκλο εργασιών του μέσα σε οκτώ χρόνια, συνεχίζοντας μια εντυπωσιακή πορεία που την έχει ήδη καταστήσει μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες τροφίμων στην Ευρώπη.

Η Nutella, το Kinder και τα Ferrero Rocher μπορεί να κινδυνεύουν προσωρινά από τις αναταράξεις της αγοράς, αλλά η στρατηγική της Ferrero δείχνει ξεκάθαρη: λιγότερη εξάρτηση από την Τουρκία ,περισσότερος έλεγχος στις τιμές.