Η Νύχτα των Κρυστάλλων - Μία δολοφονία ήταν η αφορμή για την απαρχή του ναζιστικού πογκρόμ

Τη νύχτα 9 προς 10 Νοεμβρίου 1938, στη Γερμανία και στην Αυστρία, σημειώνεται η Kristallnacht, γνωστή ως Νύχτα των Κρυστάλλων, ένα από τα πιο καθοριστικά γεγονότα που προανήγγειλαν τους διωγμούς που θα έμεναν στην ιστορία ως το Ολοκαύτωμα. Το όνομα προέρχεται από τα χιλιάδες θραύσματα γυαλιών που γέμισαν τους δρόμους έπειτα από τις επιθέσεις σε εβραϊκά καταστήματα και συναγωγές.

Η αφορμή ήταν η δολοφονία του Γερμανού διπλωμάτη Ερνστ φον Ρατ στο Παρίσι από τον 17χρονο Εβραίο Χέρσελ Γκρίνσπαν. Η οικογένεια του νεαρού είχε απελαθεί βίαια από τη Γερμανία, όπως χιλιάδες άλλοι Εβραίοι πολωνικής καταγωγής. Η πράξη του, κίνηση απελπισίας και θυμού, χρησιμοποιήθηκε από το ναζιστικό καθεστώς ως το τέλειο πρόσχημα για να εξαπολύσει ένα οργανωμένο πογκρόμ εναντίον των Εβραίων.

Στις φλόγες συναγωγή στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια της «Νύχτας των Κρυστάλλων» / Φωτ.: IMAGO

Εξαπολύθηκαν οι ναζί και η αστυνομία έκανε τα στραβά μάτια

Στην πραγματικότητα, η Kristallnacht ήταν σχεδιασμένη από το γερμανικό κράτος. Με εντολή της ηγεσίας του ναζιστικού κόμματος και την καθοδήγηση του Ράινχαρντ Χάιντριχ, μέλη των Ταγμάτων Εφόδου και της Χιτλερικής Νεολαίας εξαπολύθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι τοπικές αστυνομικές δυνάμεις είχαν ρητή εντολή να κάνουν τα στραβά μάτια.

Τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά:

Πάνω από 1.500 συναγωγές πυρπολήθηκαν ή λεηλατήθηκαν

Περισσότερα από 7.000 εβραϊκά καταστήματα καταστράφηκαν

Εκατοντάδες σπίτια λεηλατήθηκαν

91 άνθρωποι δολοφονήθηκαν επί τόπου

Περισσότεροι από 30.000 Εβραίοι άνδρες οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης

Εβραϊκό κατάστημα που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της «Νύχτας των Κρυστάλλων» στη Βιέννη (Photo by US Information Agency Agency/PhotoQuest/Getty Images)

Εκεί ξεκίνησε η συστηματική εφαρμογή της ναζιστικής πολιτικής: εκφοβισμός, οικονομική εξόντωση και σταδιακή απομόνωση των Εβραίων από την κοινωνική ζωή. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι περισσότεροι από εκείνους που είχαν συλληφθεί απελευθερώθηκαν, μόνο υπό τον όρο ότι θα εγκατέλειπαν τη χώρα.

Μαθητές ανάβουν κεριά στη μνήμη των Εβραίων νεκρών κατά τη «Νύχτα των Κρυστάλλων» / Φωτ.: IMAGO

Η αρχή μίας μαζικής εξόντωσης

Η Νύχτα των Κρυστάλλων θεωρείται ιστορικά το σημείο καμπής που μετέτρεψε τον αντισημιτισμό από ιδεολογία σε συστηματική κρατική εξόντωση, η οποία σε λίγα χρόνια θα οδηγούσε στα στρατόπεδα θανάτου και στη δολοφονία έξι εκατομμυρίων ανθρώπων.

Σήμερα, η ημερομηνία αυτή θυμίζει πώς ο φανατισμός, όταν νομιμοποιείται και μετατρέπεται σε πολιτική, μπορεί να γίνει μηχανισμός εξόντωσης.